Как разные знаки зодиака реагируют на неприятных людей

Знаки зодиака по-разному реагируют на людей, которые им не нравятся или не внушают доверия. Как ведет себя обычно каждый знак по отношению к таким людям.

Как ведут себя знаки зодиака с неприятными для них людьми.

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Овны

Овны не могут быть вежливыми или даже терпимыми с людьми, которых ненавидят, поэтому им следует держаться от них подальше.

Овны, на самом деле, даже не пытаются избегать таких людей, потому что считают, что их социальная жизнь не должна страдать только потому, что они могут столкнуться с тем, кого ненавидят.

Тельцы

Тельцы отлично контролируют свои эмоции, когда находятся рядом с теми, кто их раздражает – они просто игнорируют этого человека и прекрасно с этим справляются! Возможно раньше они даже дружили с ним, но сейчас его для Тельцов просто не существует.

Близнецы

Близнецы могут не замечать того, к кому они испытывают неприязнь.

Однако, они не так просты, как кажутся.

Иногда Близнецам попадает вожжа под хвост, и они не могут удержаться от удовольствия, едко комментируя фото неугодного им человека в социальных сетях.

Раки

Ракам не особо нравится употреблять слово “ненависть”, но иногда это хороший способ описать то, как они к кому-то относятся.

Когда людям этого знака необходимо находиться рядом с кем-то, кого они терпеть не могут, то, скорее всего, они будут держать все в себе, надеясь, что вскоре это чувство пройдет.

Львы

Если Львам предстоит провести какое-то время в компании раздражающего их человека, они станут всячески намекать об этом в Twitter или Instagram, прекрасно зная о том, что человек следит за ними в социальных сетях.

В лицо они ничего дурного говорить не будут, но намекать о своей антипатии “за кадром” – запросто.

Девы

У Дев нет времени ненавидеть людей, для них это просто пустая трата времени.

Ведь они могут потратить это время на себя или на что-то более продуктивное.

Если Деве необходимо находиться рядом с человеком, которого она не выносит, то она просто притворяется, что его нет.

Весы

Весы ненавидят драмы и конфликты, но бывают случаи, когда они просто не могут этого избежать.

Всякий раз, когда они находятся рядом с неприятным человеком, они нападают на него.

Весам не составит труда сказать что-то резкое, а затем встать и уйти, не дав противнику и слова вымолвить в свое оправдание.

Скорпионы

У Скорпиона немало тех, кого он не выносит.

Однако, если Скорпион кого-то действительно ненавидит, то он скажет ему об этом.

Ему совершенно не сложно озвучить свою неприязнь, а затем преспокойно удалиться, оставив оппонента в замешательстве.

Стрельцы

Стрельцы не любят чувство ненависти, потому что, как им кажется, это омрачает их жизнь.

Они знают, что все их время и энергия будут впустую сжигаться на это непродуктивное и негативное ощущение.

Если Стрельцы находятся в компании такого человека, то они его просто терпят и ждут момента, когда смогут уйти.

Козероги

Козероги не против «очной ставки», и они всегда будут стоять за справедливость.

Если Козерог чувствует, что человек ему не нравится, он определенно скажет ему об этом.

Если уж этот знак кого-то и ненавидит, то предпочитает быть честным и откровенным.

Водолеи

Когда Водолеи находятся рядом с тем, кого они не любят, мягко говоря, то тон их голоса скажет о многом.

Водолей может вести себя нервно и раздраженно, а на его лице наверняка будет много недовольных гримас, но он всегда будет держать свои мысли при себе.

Рыбы

Когда Рыбы вынуждены иметь дело с тем человеком, которого они на дух не переносят, они весьма милы с ним и даже широко улыбаются.

Они типичные дипломаты и просто не могут заставить себя быть прямолинейными и завершить общение.