12 дат Апокалипсиса

Вчера, 16 августа, Земля должна была столкнуться с околосолнечной кометой, Факты ICTV решили разобраться, что кроется за всеми этими псевдопророчествами и к чему готовиться в будущем.

Несбывшиеся прогнозы

В целом конец света предсказывали около ста раз. Но, как известно, ни одно из пророчеств не сбылось.

Апокалипсис начали прогнозировать еще в I веке до н. э. Тогда члены Кумранской общины, существовавшей в Палестине, считали это событием ближайшего будущего.

Позже конец света предсказал епископ и учитель церкви Иларий Пиктавийский. По его словам, он должен был наступить в 365 году.

На 6 апреля 793 года прогнозировали Второе пришествие Христа. Это событие, ожидаемое во всех христианских конфессиях, предсказал испанский монах.

Начиная с 1000-х годов пророчества о скором конце света стали делом постоянным. Предсказывали и Второе происшествие Христа (1033), и великое наводнение в 1736 году, и суперлуние (совпадение новолуния и полнолуния с перигеем – момент наибольшего сближения Земли и Луны) в 1795 году, и мощный звездный дождь в 1833 году.

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Но настоящий бум произошел в 1999 году. В этот период апокалипсис предсказывали аж 13 раз! Дело в том, что множество пророков утверждало – люди умрут в этом году из-за перевернутого числа зверя – 666. Тоже самое было и 6 июня 2006 года – 6.06.06.

2000 год также оказался урожайным на апокалипсисы. Согласно пророчествам, человечество должно было умереть 7 раз!

Тогда предрекали и столкновение Земли с астероидом, появление второй Луны, и даже “компьютерный конец света”.

Вообще, начиная с 2000-х годов, апокалипсис прогнозируют каждый год. Но, наверное, больше всего люди верили в последний день всего человечества 21 декабря 2012 года.

Постер к фильму 2012.

Такой исход узнали из календаря Майя. По хронологии Майя, современная эпоха началась 13 августа 3114 года до н. э. и должна была завершиться 21 (или 23) декабря 2012 года н. э.

В преддверие даже сняли фильм 2012, режиссер Роланд Эммерих. Но ожидания не сбылись и жизнь на планете Земля продолжилась.

Одной из последних дат апокалипсиса стала 23 сентября 2017 года. Тогда, по словам американского нумеролога Дэвида Мида, Земля должна была столкнуться с Планетой Х, которая также известна как мифическая Нибиру. Но и этого не произошло.

Как произойдет апокалипсис

Парад планет

Согласно этой популярной гипотезе, основные планеты Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца и визуально расположатся в одном секторе вблизи друг от друга. Это астрономическое явление происходит несколько раз в столетие.

Вероятность подобного события не имеет научного подтверждения, но теоретически мощное излучение, достигнув Земли, способно вывести из строя электронные приборы, спутники, радиостанции, системы мобильной связи и прочие высокотехнологичные системы.

Магнитная катастрофа

Еще один популярный сценарий – сдвиг полюсов магнитного поля Земли. Согласно теории, магнитное поле Земли в этот период ослабнет и перестанет защищать от вредного космического излучения, а значит, всем живым организмам на планете грозит вымирание.

Явление с научной точки зрения весьма вероятное: предположительно, южный и северный магнитные полюса уже менялись местами 780 тыс. лет назад.

По некоторым данным, следующая инверсия должна произойти не позже 2021 года, и подтверждением того, что процесс идет полным ходом, исследователи считают странные процессы, происходящие в мире животных: якобы именно из-за смещения магнитного поля выбрасываются на берег киты, сбиваются с пути перелетные птицы и бесследно исчезают рои пчел.

Удар сверху

Любимый Голливудом сценарий с падением метеорита не дает покоя фаталистам. Они не устают напоминать, что 65 млн лет назад именно гигантский метеорит покончил с динозаврами. Следующий такой инцидент может похоронить все человечество.

Другой вопрос, что ни один из множества направленных в околоземное пространство телескопов не подтверждает факта приближения какого-либо объекта, способного нанести хоть сколь-нибудь серьезный урон. Пока астрономам не удалось обнаружить и мифическую планету Нибиру, столкновение с которой также фигурирует во многих апокалипсических сценариях.

Божественная теория

Каждая крупная мировая религия в том или ином виде предусматривает конец света

Если учесть, что на планете 51% людей называют себя верующими и столько же верят в загробную жизнь, именно религиозные версии апокалипсиса можно считать самыми популярными.

Коран говорит о бурях и землетрясениях, Библия – о морях, превратившихся в кровь, и нашествии скорпионов. В иудаизме страшному суду будут предшествовать тьма, потоп и каменный град.

Психозы людей

Согласно статистике поисковика Google, запрос 21 декабря 2012 – был одним из самых популярных среди пользователей интернета.

В китайской провинции Сычуань люди в панике скупали свечи. В России и Украине в тот год выросли продажи консервов и спичек.

Власти французского департамента Лангедок-Руссильон готовились к наплыву верящих в апокалипсис к Пику Бюгараш в Пиренеях. Согласно распространившемуся слуху, собравшихся на горе людей спасут инопланетяне.

Апокалипсис как поп-культура

Давний интерес человечества к апокалипсису очевиден в массовой культуре.

Изображение глобальных катастроф в фильмах 2012, Армагеддон и Послезавтра собирало полные кинотеатры. В мире было продано, по некоторых данным, более 70 млн экземпляров романов из постапокалиптической серии Оставленные.

При этом, если руководствоваться опытом, 21 декабря, скорее всего, окажется антикульминацией. С начала цивилизации люди часто были охвачены уверенностью, что вот-вот произойдет конец света.

Прогнозы на будущее

После провала 23 сентября апокалипсис перенесли на 15 октября 2017 года. Прогноз базировался скорее на символизме дат, чем на ночных теориях. Но и он оказался пустышкой. 16 августа 2018 года к Земле должна была приблизиться, а, возможно, даже столкнуться зеленая комета невероятный Халк. Ее также связывали с планетой Нибиру из легенд и мифов. Но многие астрономы посчитали это откровенным бредом.

– Это не так, что выглянул в окошко – а она (Планета. – Ред.) летит. Космос постоянно изучается и находится под наблюдением. Большое, массивное тело не может возникнуть из ничего. Если бы это было правдой хотя бы на тысячную часть, то это было бы везде известно. Если Нибиру где-то и есть, то очень далеко, – заявил накануне астроном Алексей Переход.

И это неудивительно, ведь чего только стоит упоминание о размерах кометы. Астрономы-фантазеры уверяли, что он превышает Юпитер в 2 раза! А теперь посмотрите на картинку ниже. Разве может такое гигантское тело оставаться незамеченным?

Кроме этого предсказания, есть еще как минимум 11 прогнозов апокалипсиса на будущее.

Одним из таких является вымирание всего живого из-за повышения содержание углерода. Это, по мнению профессора геофизики Массачусетского технологического института Дэниела Ротмана, произойдет в 2100 году.

В пророчествах также фигурируют следующие даты – 2036 год (столкновения с астероидом Апофис 99942), 2242 год (конец Солнцу), 3797 год (точная дата апокалипсиса, названная Нострадамусом в одном из его посланий).

Список дат апокалипсиса:

2060 — конец света и Апокалипсис по расчету Исаака Ньютона 1704 года по библейской книге Даниила, согласно ряду источников;

2780 — конец света по пророческим иконам, написанным в конце XVIII века по предсказаниям Авеля-Ясновидца;

2892 — конец света согласно предсказанию Авеля;

5079 — дата конца света, основанная на журналистской фальсификации о якобы сделанных Вангой предсказаниях;

Через 500 миллионов лет — количество углекислого газа в атмосфере достигнет той отметки, при которой жизнь на Земле будет уже невозможна;

Через 2 миллиарда лет — остановится тектонический цикл, и Земля станет такой, как Луна и Марс;

Через 5 миллиардов лет — термоядерные реакции исчерпают запасы водородного топлива в центре Солнца, Солнце превратится в красного гиганта, его радиус достигнет орбиты Земли, и Солнце поглотит ее (впрочем, науке известны случаи, когда планеты сохранялись даже после периода нахождения внутри красного гиганта).

Будет или нет?

Безусловно, всех волнует один вопрос: “Будет или нет?”.

Теоретически такое, безусловно, возможно, ведь наша планета представляет собой, по сути, звезду, а у небесных тел есть определенный срок годности, однако никто не знает точной даты подобного события. Стоит, правда, сказать о том, что в последнее время ученые часто начали обсуждать то, что это событие стремительно приближается, но определить его дату практически невозможно, потому что мнения ученых очень разнятся.

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К слову, ранее группа ученых провела исследование и доказала, что душа все-таки существует.