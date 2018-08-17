Гороскоп на сегодня, 17 августа

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что важных дел на этот день назначать не стоит.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Солнце меняет знак, и если вы любите проводить утренние часы в активной физической нагрузке, то сегодня есть смысл ее уменьшить. Желательно проявлять внимательность в поездках и за рулем.

Хорошо заниматься творчеством, особенно удачными будут музыкальные занятия, например, пение.

Сегодня слова особенно весомы, поэтому важно следить за тем, что говорите, тем более если это имеет эмоциональный посыл. Молитвы, мантры, обращения с просьбами будут также усилены.

Споры уместно переводить в шутку, а лучше отказываться от любого конфликта. Если проявляются сложные ситуации с авторитетными лицами, отцом или начальством, то весьма желательно оказать уважение и почтение.

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