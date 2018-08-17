Куда продать старую мебель: сайты и лайфхаки

Как и где продать старую мебель, какую цену можно назначить и какие сайты лучше использовать – читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно продать старый хлам

Старую мебель не обязательно нужно выбрасывать. Ее можно продать и очень даже выгодно.

Не все могут себе позволить новое, многие семьи ищут дешевую и подержанную мебель. Не стоит забывать и о творческих людях, которым такая мебель нужна для работы в сфере искусства.

Кроме того, есть множество коллекционеров, которые собирают всякое старье.

И это касается не только мебели. Если у вас есть старая (пускай даже нерабочая) техника – ее тоже можно продать.

К примеру, старые ПК, мониторы, стиральные машины, телевизоры и прочую бытовую технику с удовольствием покупают ремонтные мастерские.

Сумма, которую можно выручить за проданную старую технику, может быть очень разной, зависит от состояния вещи.

Важно то, что именно в вашем приборе сломано, к примеру, за старый монитор с нерабочим кинескопом много денег не дадут. О стоимости каждой вещи договариваются индивидуально.

Как подобрать цену

Для того, чтобы понять, какую цену запросить за свой товар, нужно промониторить рынок.

Если ваша мебель осталась в хорошем состоянии: без царапин, поломок и следов от горячих кружек, тогда вы можете ставить достойную цену.

Посмотрите, сколько стоит такая новая мебель, отнимайте 40% – это и будет ваше предложение.

Если же мебель сохранилась не в лучшем виде, тогда вам нужно сравнить цены на подобные б.у. товары. Там уже посмотрите среднюю цену за мебель с характерным состоянием.

Без мониторинга цен вы можете потерять много денег, либо вообще не продать товар, если поставите слишком высокую цену.

Где продавать

Зарегистрируйтесь на Olx.ua, Prom.ua и Ria.com. На этих сайтах вы сможете продать любую мебель или другие вещи, однако нужно отнестись к этому с полной ответственностью.

Заполните все поля, которые от вас требует сайт

Сделайте качественные фото товара

Напишите полное описание товара с собственными комментариями на простом языке

Укажите контакты

Укажите точную цену

Укажите причину продажи

Заходите на сайт хотя бы раз в два-три дня

Вывозим за деньги

Можно взять и просто вынести шкаф или старый диван к мусорному баку. Но коммунальщики такой мусор убирать не должны и в итоге вашу старую мебель попросту растаскают бездомные или запасливые горожане.

Если у вас дома много старой мебели и она вам абсолютно не нужна – закажите машину и отвезите ее на свалку.

Практически любая фирма, которая специализируется на вывозе мусора, сможет оказать вам такую услугу.

В среднем мусор вывозят от 150 до 300 грн за час работы машины. Отдельно приходится доплачивать за работу грузчиков – от 40 грн/час.

Вывезти самостоятельно

Недалеко от Киева есть несколько мест, где можно оставить мусор. Удобнее всего для киевлян пользоваться свалками:

В урочище Горбачиха, что возле Подольско-Воскресенского моста;

На полигоне ТБО № 5 в селе Подгорцы, Обуховский район.

Куда обращаться

Уделите внимание разным сайтам-барахолкам, сайтам с частными объявлениями. Иногда там попадаются очень даже выгодные объявления от коллекционеров старой техники.

Поискать можно здесь:

freemarket.kiev.ua

board.i.ua

Утилизация

Старую технику нельзя взять и просто выбросить, этим можно нанести значительный вред окружающей среде. При изготовлении бытовых приборов и компьютеров используются опасные металлы, к примеру, ртуть или свинец. На свалке под воздействием высокой температуры или осадков все это попадает в почву. Поэтому, лучше всего сдать старую и ненужную технику на утилизацию.

Компаний, которые занимаются утилизацией техники в Киеве достаточно. Как и в случае с ремонтными мастерскими – стоимость утилизации зависит от количества техники, от ее вида, возраста. Обратите внимание, что в данном случае за переработку техники платите вы, а не вам.

Стоимость услуг по утилизации старой техники оговаривается индивидуально, все зависит от того, что утилизируют и насколько оно старое. Но в среднем расценки такие:

Утилизация стиральной машины: 150 гривен

Утилизация холодильника: 150 гривен

Утилизация системного блока: 50 гривен

Утилизация монитора: 45-50 гривен

Читайте: Переработка лампочек и батареек: как утилизировать и цены

Напомним, как рационально расставить мебель в комнате.

Фото: Dreamstime