Обезьяны-будильники и скорпионы в постели: как живут украинцы в Коста-Рике

Кто из нас не мечтал о жизни в тропической стране? Пара наших соотечественников воплотила фантазию в реальность и три года жизни провела в центральноамериканской стране. Факты ICTV записали историю об экзотической обыденности украинцев в Коста-Рике.

Марина Заяц вместе с мужем и сыном три года жила в местности Коко, что в Коста-Рике.

Она рассказывает в интервью о ежедневной рутине, быте, бюрократии, безопасности, об изменчивой погоде, причудливых животных и просто о жизни в счастливой стране. Почему счастливой? Потому что это центральномериканское государство часто попадает в лидеры рейтингов счастья. Марина подтверждает: там есть ощущение абсолютной гармонии. Дальше – прямая речь.

Первые WOW: безоблачная жизнь и материнство в 13 лет

В Коста-Рике никуда не спешат. Если кто-то задерживает очередь в банке или другом учреждении, то никто не смотрит на этого человека искоса, наоборот – улыбается. Здесь все всегда здороваются и открыто проявляют эмоции радости. Pura Vida – ответ на все вопросы, эта фраза означает свободную неспешную безоблачную жизнь.

Они верят в Бога и часто говорят: gracias a Dios (благодаря Богу). А на прощание говорят: que Dios quiere. Это означает: если Бог захочет, то встретимся; если Бог захочет, я приду на работу. Еще один любимый лозунг местных – mañana, что означает завтра. Если вызвать мастера что-то отремонтировать, то он не придет сегодня, только завтра.

У людей нет привычки сплетничать, а еще здесь редко ссорятся. Если начальник накричит на сотрудника, тот может сразу пойти домой и больше не выходить на работу. В этой стране ярко выраженная сексуальная свобода, женщины часто рожают в 13-14 лет и не слишком озабочены, будет ли у ребенка официальный отец.

Здесь легко можно встретить трансвеститов и геев, которые публично проявляют свою любовь, но все же в определенных рамках.

Погода: в сапогах при 35 градусах

В течение года температура колеблется от 32 до 35 градусов, в сезон дождей, с мая по ноябрь, отметка термометра опускается до 30 градусов. Что касается сезона дождей, то он условный, зачастую утром слегка моросит и все. В дождливую погоду вещи в шкафу и мебель могут набирать влагу.

В период с мая по ноябрь пространство не выглядит таким красивым – все высохшее. Дожди размывают дороги, поэтому не всегда можно спланировать поездку куда-нибудь.

Кстати, даже в жару местные могут ходить в кожаных сапогах, а дети часто бывают одеты в шапочки, теплую одежду и закрытую обувь. Дело в том, что в супермаркетах и автобусах постоянно работают кондиционеры, поэтому перед выходом из дома надо взять теплые вещи.

Речь идет именно о погоде в Коко, а в столице страны и на Карибах значительно чаще идут дожди и даже тогда, когда их не должно быть. В столице бывает холоднее, поэтому там понадобятся джинсы и свитер. Местным часто приходят смс с предупреждением о цунами, шторме.

Быт: кондо с бассейном

Чаще всего люди живут в так называемых кондо – это частные двухэтажные дома, преимущественно всегда с бассейном. Такой домик с двумя комнатами, мебелью, бассейном будет стоить 500 долларов в месяц и выше. Снять комнату можно за 200 долларов в месяц.

Здесь часто можно увидеть небольшие домики с низкими потолками, где во дворе размещаются стиральная машина, мойка для посуды, душ. У многих во дворе растут бананы, ананасы, дыни, арбузы.

Нередко дома не имеют ограждения. Если же есть забор, то обязательно с колючей проволкой. Выглядит это жутко. К слову, на каждые три-четыре квартала (один квартал – около 10 домов) есть охранник, который постоянно ходит по территории. Люди регулярно оплачивают его услуги, а также уборку территории, чистку бассейна, уход за садом.

Зарплаты и цены на продукты

Минимальная зарплата в Коста-Рике составляет 450-500 долларов, а это месячная стоимость частной школы. Мой муж зарабатывал 800 долларов на семью, однако у нас обычно не было расходов на жилье, поскольку большую часть времени мы жили в гостинице, где он был администратором.

Было время, когда мы оставались вдвоем с сыном. Тогда на питание мы тратили 400 долларов. Если говорить о ценах, то продукты стартуют от доллара. Местная валюта – колонн, но везде можно рассчитаться в долларах.

Хлеб – 1 доллар

Литр молока – 1 доллар

0,5 кг кофе – 1 доллар

10-12 бананов – 1 доллар

Картофель – 3-4 доллара за кг

Обед в кафе – от 10 долларов

Пицца на двоих – 10 долларов

Суши – от 10 долларов.

Местное лакомство – паста с креветками – от 10 долларов

Фастфуд – от 5 долларов

Работа и бизнес

В этой стране шестидневная рабочая неделя, только школы и садики работают с понедельника по пятницу. Классический рабочий день длится с 8:00 до 17:00, но многие начинают в 6:00, пока нет сильной жары. Супермаркеты открываются в 7:00.

Работу найти довольно сложно. Конечно, можно неплохо где-то подработать, но семью за эти деньги не прокормишь. Чтобы устроиться на хорошее место, надо знать английский и испанский. Кстати, почти везде с вами могут общаться по-английски. Исключение – больницы. Там либо не знают языка, или делают вид, что не знают.

Мы жили в туристической зоне, где обычно зарабатывают на аренде жилья и общественном питании. Я неоднократно помогала сдавать жилье через Facebook, Airbnb, Booking.



Популярная дело – еда. Пищевой бизнес очень легко открыть, потому что не надо кучи документов, связанных с санитарными нормами. Местные обустраивают на территории своих дворов ларьки или фургончики, где продают смузи, севиче (сырая рыба-петух, приправленная лимонным соком и кинзой, чили).

Еще один вид предпринимательства – техника. Ее здесь продают за бешеные деньги, даже банальные блендер и тостер стоят очень дорого.

Социальная сфера

Если трудиться официально, то работодатель покрывает страховку своего сотрудника и его семьи. В противном случае надо ежемесячно платить по 20 долларов с человека. Эта сумма постепенно растет. Также размер страховки зависит от зарплаты: чем выше зарплата, тем выше страховка.

В Коста-Рике очень серьезно относятся к вакцинации, она обязательна. Если прививки не сделаны, то даже полиция может прийти домой.

Медицину покрывает страховка. Однако часто встречаются случаи, когда люди долго пребывают в очереди на операцию, а в результате она не проходит вовремя. В больницах редко общаются по-английски, но моего испанского хватило, чтобы спокойно там родить.

Свои особенности есть в сфере недвижимости. Если вы являетесь владельцем определенного участка земли, то он непременно должен быть огражден. Если не оградить, то либо-кто может соорудить какую-нибудь хибарку и потом этого человека очень сложно будет выселить. Нередко владельцы судятся с чужими людьми, которых не могут выселить со своей земли.

Тоже самое с арендой. Иногда наниматель не хочет выселяться и живет в съемном жилье, пока идут суды. В целом здесь чрезмерная бюрократия, ведь каждый документ надо долго оформлять и ждать.

Образование для детей

Здесь есть бесплатные и платные садики и школы. Бесплатные выглядят действительно убого, здесь никого не заставляют учиться, поэтому дети могут и не ходить на уроки, потому что просто не хотят.

Частная школа стоит около 500 долларов в месяц. Такие заведения американизированы, здесь обязательно изучают английский и испанский языки.

К слову, если рожаешь ребенка в Коста-Рике, то он получает гражданство страны, а родители – вид на жительство.

Преступность: воруют даже тапочки

Эту страну сравнивают с Мексикой и Колумбией. Здесь распространены грабежи: преступники залезают через окна, похищают технику. Как-то раз к моей знакомой ворвались неизвестные и забрали несколько долларов из кошелька. У меня из-под дверей унесли тапочки. У приятелей тоже воровали тапочки. Также иногда крадут велосипеды.

Грабят преимущественно богатых – это даже символично, ибо велика пропасть между очень богатыми и очень бедными.

Если говорить о безопасности, то вечером можно спокойно гулять. Как я уже сказала, на каждые три-четыре квартала предусмотрен охранник.

Екзотическая фауна посреди города

Здесь невероятный мир животных. Еноты любят воровать продукты, особенно – на пляже. Они часто забегают на территории частных домов.

Обезьяны-ревуны будят население в пять утра и всем семейством скачут по крышам, деревьям и электрическим проводам.

Поют очень милые колибри, попугаи, туканы – птички с хохолками.

Носухи бегают и везде суют свой нос. Комары денге активно кусаются в сезон дождей. После их укуса может быть аллергия или лихорадка. В не достаточно аккуратных хозяйствах змеи могут и в дом заползти. Водятся скорпионы, но они не столь опасны. Однажды такой заполз к нам в кровать и укусил мужа и сына.

Есть пляжи, где вылупляются черепашки – с ноября по апрель люди ездят созерцать этот процесс. Неподалеку от места нашего проживания водились акулы и крокодилы. Одной из туристических изюминок является река Тарколес, где плавают крокодилы.

И напоследок

Эта страна действительно счастливая, здесь люди живут в гармонии.

Не зря Коста-Рику записывали в лидеры счастливых стран. Тут на проблемы смотришь спокойно и просто радуешься жизни.

Фото: Марина Заяц

Эвелина Гурницкая