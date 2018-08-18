Гороскоп на сегодня, 18 августа

Сегодня, 18 августа, возможна повышенная эмоциональность.

Астропрогноз публикует ASTRO.EXPERT.

Хорошо, если в течение дня выделите себе хотя бы полчаса, чтобы побыть наедине, в идеале провести это время на природе, рядом с водоемом или на пешей прогулке.

Запланированные дела желательно не бросать, доводить до конца, энергии поспособствуют сосредоточению.

Если у вас бывает желание жертвовать, сегодня — подходящий для этого день.

Возможна глубокая внутренняя трансформация, если быть открытым к прощению и взаимодействию на уровне души.

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Благоприятно: ограничение в еде или употребление легкой пищи.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало поездок и путешествий.

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