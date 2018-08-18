Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Хорошо поработав на этой недели, необходимо хорошо отдохнуть и развлечься в эти выходные.

На этих выходных киевляне могут сходить на замечательный концерт исландцев Kiasmos или посмотреть эротическую мелодраму.

Также советуем посетить Планетарий и послушать классику.

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Если вы еще не уверены в том, чем именно заняться в свободное время — этот список для вас. Факты ICTV выбрали самые интересные мероприятия, которые ожидают Киев в ближайшее время.

Белые Ночи

Фото: Facebook

Арт-завод Платформа

17-18 августа

Стоимость билетов: 400-549 грн

Купить билеты можно тут

Грандиозная вечеринка, проходящая под лозунгом Ночь ярче дня! уже традиционно созывает всех для отрыва и танцев! Белые Ночи несколько лет подряд, дважды в год дарят возможность ощутить вкус лета на полную. 17 и 18 августа на Арт-заводе Платформа более 100 артистов, которые исполнят музыку в самых разнообразных жанрах и стилях, будут побуждать к движениям людей на пяти танцевальных площадках, не давая останавливаться всю ночь. Для тех, кто все же захочет восстановить силы, своими шедеврами угостят повара из Ulichnaya Eda, а специально обустроенные чилаут-зоны позволят отпустить усталость.

Подпольный Стендап. Fresh blood

Фото: Facebook

Heaven

17 августа; 20.00

Стоимость билетов: 100-200 грн

Купить билеты можно тут

На сцене столичного Heaven Подпольный Стендап готовится презентовать свой новый формат — Fresh blood. Новые юмористы, с новым, свежим взглядом порадуют зрителей своей честностью, прямолинейностью и остротой. Их шутки не знают границ, для них нет запретных тем, они неподвластны цензуре. Будет интересно и смешно про все самое актуальное, а также то, о чем другие шутить не решаются. Юмористы обещают, что после шоу никто не уйдет равнодушным, наоборот — они гарантированно поразять каждого, кто пожалует на вечер.

Kiasmos

Фото: Facebook

Зеленый Театр



18 августа, 20.00

Стоимость билетов: 750 грн

Купить билеты можно тут

Дуэт из Исландии, который получил немалую популярность среди украинских ценителей электронной музыки, уже совсем скоро выступит для столичной публики со сцены Зеленого Театра. Оулавюр Арнальдс и Янус Расмуссен — два очень не похожих по настроению артиста, которые смогли создать гармоничное и мощное общее звучание. Kiasmos играют около десяти концертов в год, преимущественно на фестивалях, поэтому возможность услышать их живое исполнение в Киеве стоит не пропустить.

Жажда

Фото: Facebook

Театр-студия Тисячелетие

18 августа, 19.00

Стоимость билетов: 150 грн

Купить билеты можно тут

Киевский театр-студия приглашает на эротическую мелодраму Жажда. В легкой и увлекательной манере актеры продемонстрируют историю мужчины, ослепленного собственной похотью, которого эта жажда доведет до полного внутреннего опустошения, разрушив семейные отношения. Может ли быть оправдана такая страсть? Какая кара ожидает изменника, и прощение со стороны жены достаточно для того, чтобы быть прощенным божьим судом?

Лето на ВДНХ

Фото: Facebook

Вход свободный

Если город держит в своих бетонных лапах, не давая возможности уехать далеко на природу, чтобы проводить последние летние дни на свежем воздухе, на помощь придет Лето на ВДНХ, где до конца августа на 286 гектарах, вы сможете найти не только свежий воздух и прохладную тень, но и много интересных и полезных развлечений для всей семьи. Активный отдых и расслабленный чилаут, спорт и игры, открытый бар, сад гамаков и многое другое.

Напомним, 21 июня британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.