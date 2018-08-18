Самая красивая свадебная пара 18.08.18 – голосование

Красивая дата 18.08.18 будет вписана в свидетельства нескольких тысяч пар по всей Украине.
В общем, сегодня в нашей стране женится 2790 пар и это почти вдвое больше, чем 8 августа этого года, и даже больше чем в день святого Валентина.
Люди считают 8 – символом вечности, поэтому такой ажиотаж на свадьбы. Свадебный бум в разгаре, браки регистрируют каждые 10 минут.
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А мы предлагаем выбрать из нескольких счастливых пар самую красивую.
Как сообщалось, 8 августа в Украине поженилось 1,5 тысячи пар.
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