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Самая красивая свадебная пара 18.08.18 – голосование

Красивая дата 18.08.18 будет вписана в свидетельства нескольких тысяч пар по всей Украине.

В общем, сегодня в нашей стране женится 2790 пар и это почти вдвое больше, чем 8 августа этого года, и даже больше чем в день святого Валентина.

Люди считают  8 – символом вечности, поэтому такой ажиотаж на свадьбы. Свадебный бум в разгаре, браки регистрируют каждые 10 минут.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2018

А мы предлагаем выбрать из нескольких счастливых пар самую красивую.

Как сообщалось, 8 августа в Украине поженилось 1,5 тысячи пар.

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