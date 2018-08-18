Свадебный бум 08.2018 в Украине: как счастливые восьмерки влияют на брак

В августе настоящий свадебный бум! Оно и неудивительно, ведь в этом месяце целые 3 счастливые даты – 8, 18 и 28 августа. Предвещает ли восьмерка вечную любовь молодоженам и стоит ли вообще уделять этому особое внимание – в материале Фактов ICTV.

Всего на эти даты припадает 5,5 тыс. свадеб!

По данным Министерства юстиции, 8 августа поженилось 1,5 тысячи пар! На 18 число запланировано почти в два раза больше – 2800 пар, на 28-е подали заявления 1200 пар. Больше всего в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В обычные дни это количество куда меньше и в среднем не превышает 900.

– Традиционно на эти дни желающих записаться втрое, а иногда и вчетверо больше, чем в обычные. Часто записываются чуть ли не за год. Многие пытаются еще и особое время выбрать. В прошлом году, например, на 7.07 было несколько желающих подать заявку на семь утра. Но, к сожалению брачующихся, у нас ЗАГСы работают с девяти утра, – рассказали в одном из столичных ЗАГСов.

Но прошлогодний рекорд 8 августа побить не удалось – тогда в магическую дату 07.07.2017 брак заключили вдвое больше молодоженов.

Что говорит нумерология

Ориентир – это сумма всех цифр даты. К примеру, 8 августа 2018 года давала в сумме 9, однако все равно предвещала молодоженам много счастья.



– Всех тех, кто поженился 8 августа ожидает богатство и много детей. Не меньше трех малышей точно, – говорит нумеролог Любовь Рожденская.

Что говорит астрология

По словам астролога Марины Скади (Marina Sokolova) дело не сколько в самих числах, сколько в самом периоде.

– С 7 августа наступает особый период для заключения браков. Венера, отвечающая за официальный брак, красоту, гармонию, любовь, перешла в знак Весов, где пробудет до 9 сентября. Все браки, заключенные в этот период, будут гармоничными, не зря же Венеру называют планетой “малого счастья”, – говорит астролог.

Восьмерка – сакральное число.

Но влияние самой восьмерки тоже не стоит исключать, ведь это число – олицетворение духовности и бесконечность.

– В горизонтальном виде число 8 становится значением бесконечности. Естественно, соприкоснувшись с этими датами (8, 18, 28), как точкой отсчета важного события – свадьбы, например, люди посылают запрос во Вселенную на долгую совместную жизнь, по аналогии со знаком бесконечности, – утверждает астролог.

Что касается 18 августа, то сама дата состоит не только из 8, но еще и 1. А единица соответствует энергии Марса – активности, решительности, воинственности. В таком союзе главным будет мужчина.

В случае с числом 28 все наоборот. Эта дата содержит в себе 2 и соответствует планете Венера, которая отвечает за женскую энергию. Это увеличивает шанс рождения девочек.

Не забудьте про Луну…

При планировании даты свадьбы стоит обратить внимание и на положение Луны в знаках зодиака.

Эту информацию указывают в лунных календарях.

Идеально, когда Луна в день бракосочетания находится в знаке Тельца или Рака, хорошо – в Деве, Рыбах, не рекомендуется заключать брак, когда Луна в Овне, Скорпионе или Козероге.

Также желательно учитывать так называемый холостой ход Луны (Луна без курса) и не планировать бракосочетание в этот период.

– Холостая Луна не имеет отношения к фазам. Данную информацию обычно указывают в лунных календарях. Но это очень важно, ведь дело, начатое в холостую Луну, обречено на провал, – настаивает Марина Скади.

Что говорит психология

Иногда люди уделяют преувеличенное внимание символике и забывают о других важных вещах – о собственной ответственности за сохранение брака.

Думают, раз женился в магическую дату – брак обречен на счастье. При этом забывают о своих действиях при построении крепкого союза.

– Это работает по принципу – как корабль назовешь, так он и поплывет. Каждая пара, вступая в брак, желает, чтобы их отношения и любовь длились всю жизнь. Позитивная символика укрепляет веру в благожелательное будущее, является светлым оберегом супружеского счастья. Однако стоит помнить про риск слишком много личной ответственности переложить на волю случая, – рассказывает психолог Людмила Минина.

Помните, что главное любовь и работа над отношениями, а числа, даты и фазы Луны скорее дополнительное, чем основное при заключении брака.

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Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

Ангелина Малиновская