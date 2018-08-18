Яблочный Спас 2018: приметы, гадания и ритуалы

19 августа христиане отмечают Яблочный Спас или Второй Спас. Факты ICTV подготовили для вас приметы, ритуалы и гадания в этот праздник.

Наши предки верили, что на Второй Спас просыпаются потусторонние силы, но они благосклонны к людям и готовы исполнить загаданные в это день желания.

Именно поэтому практиковались заговоры и различные ритуалы и гадания на благополучие, красоту, любовь и, конечно, суженого.

Гадания и ритуалы на Яблочный Спас

Что судьба тебе готовит

Следует взять кожуру, подойти к огню и стать к нему спиной.

В пылающее пламя через левое плечо необходимо кинуть кожуру. И сразу же следует проследить, что будет происходить с кожурой.

Что произошло с кожурой? Расшифровка Если она сворачивается, кукожится неприятности Выпрямляющаяся кожура предвещает удачный год Если ее форма не меняется, а сама она практически никак не реагирует на пламя человека ждут или болезни, или вступление в брак

Суженый ряженый

Существует интересное гадание на Яблочный Спас, которое может подсказать имя суженого.

Следует срезать одной полосой шкурку яблока. Теперь киньте ее в костер. И внимательно присмотрись к форме яблочной шкурки. Какую букву напоминает? С этой буквы и будет начинаться имя твоего суженого.

Уж замуж невтерпеж!

Для этого гадания на Яблочный Спас понадобятся костер, веревочка и, собственно, яблоко. Яблоко необходимо повесить на веревочку. Все гадающие подходят к костру и хорошенько закручивают яблоки. Тот, у кого первым яблоко упадет в костер, раньше из всех присутствующих вступит в брак.

Крепкая любовь

Укрепить чувства между влюбленными можно, съев с любимым одновременно разломленное на равные части яблоко. Плод должен быть красивым, не порченым.

Исполниться ли желание?

Подобрав из нового урожая три одинаковых по размеру яблока желтого, зеленого и красного цветов сложить в корзину или коробку, загадать желание, представить себе, как оно сбывается.

Закрыв глаза, яблоки перемешать и вытянуть одно из них.

Красное означает исполнение загаданного, желтое – придется потрудиться, чтобы оно исполнилось. Зеленое яблоко означает, что желание не сбудется.

Поцелуй меня, удача!

На удачу на весь год гадают таким образом: верхушка плода срезается до семечек.

Если они образуют красивый, симметричный узор, значит, будет сопутствовать удача, радость, любовь, материальное благополучие. Иначе, придется «заслужить» расположения судьбы.

Финансовое благополучие

Узнать, увеличится ли доход, можно, бросив яблоко вверх. Упадет справа – доход будет возрастать, влево – останется прежним. Упавшее по центру яблоко может означать тяжелое материальное положение, которое может вынудить набрать долгов.

Приметы:

На мед слетаются пчелы – к достатку в доме.

Если при посеве пшеницы, дует северный ветер, то колосья уродятся крупные.

Чистое безоблачное небо – к морозной зиме.

Если на Яблочный спас, листья на деревьях пожелтели – погода в скором времени поменяется и сильно похолодает.

Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

В этот день нельзя убивать и прогонять даже самых надоедливых насекомых.

Если на руку сядет одновременно две мухи – сбудутся желания и придет удача.

Кто на Спаса угостит нищего урожаем, следующий год проведет в изобилии.

Какая погода на Спас – такой будет и Покрова (14 октября).

Если на мед, поставленный на стол во время торжества, села пчела, в доме будет достаток, радость.

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К слову, ранее Факты ICTV писали про традиции и историю этого праздника.