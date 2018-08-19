Архитектура, природа и отдых! Топ-7 самых красивых городов Европы

Есть европейские города, в которых должен побывать в своей жизни каждый. Мы составили список из 7 таких местностей и объяснили, почему выбор пал именно на них. Собирайте чемоданы.

Самые красивые города Европы тяжело выделить, потому что в каждом есть что-то уникальное, своя атмосфера и особенная история.

В идеале, конечно, было бы посетить как можно больше уголков Земли, обогатиться разнообразной культурой и навсегда запечатлеть эмоции.

Однако мы выделили субъективный Топ-7 городов Европы, которые стоит обязательно посетить.

Самые красивые города Европы по версии Фактов ICTV

Берн

Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и политический центр Швейцарии.

Однако этот милый европейский город совсем не похож на политический центр, скорее он создан для безмятежной жизни, прогулок и шоппинга.

В Берн, как и в любой швейцарский город, ехать абсолютно безопасно, будь вы в веселой и шумной компании, или же одиноким туристом.

Интересный факт: Самая большая доля прибыли города припадает на туризм. Половина туристов – сами швейцарцы, которые приезжают полюбоваться архитектурой старого города и просто отдохнуть.

Город стоит на высокой горе и смотрит на удивительной красоты реку — близость к солнцу, пронизывающему бернское небо, позволяет расслабиться и насладиться размеренностью жизни этого города, наблюдая за прохожими за столиком в кафе у кафедрального собора.

Даже взглянув на фотографию, становится понятно, почему он оказался в списке лучших.

Как добраться

Берн находится почти посредине Швейцарии, так что добираться до него очень просто.

Город надежно связан с другими крупными центрами сетью автомобильных и железных дорог.

Кроме того, здесь имеется свой международный аэропорт. Но, к сожалению, прямых рейсов из Украины нет.

Зато можно дешево улететь туда с пересадками, скажем, из Мюнхена, куда летает множество лоукостеров из Украины.

Фото: Nicolas Jossi/Unsplash

Неаполь

Неаполь расположен в бухте Неаполитанского залива в Италии.

Один из самых интересных городов и, несомненно, самый живой и темпераментный.

Неаполь – это величественный королевский дворец (Palazzo Reale di Napoli), где жили представители королевской династии неаполитанских Бурбонов, древний религиозный комплекс Санта-Кьяра, построенный еще в четырнадцатом веке королем Робертом Мудрым в качестве усыпальницы, антураж, приятные люди и, конечно же, море.

Интересный факт: И все-таки главное, ради чего стоит обязательно съездить в Неаполь – это местная еда, а именно, пицца, появившаяся на свет именно здесь. Классической неаполитанской пиццей считается Маргарита в цветах итальянского флага, с сыром, базиликом и помидорами и Маринара с чесноком и без сыра.

Неаполь стоит посетить и ради его окрестностей. В 12 километрах к востоку от города находятся знаменитые Помпеи и Геркуланум, погребенные под лавой вулкана Везувий.

А вообще в Неаполь, такой разный, но очень обаятельный, либо влюбляются, либо ненавидят. Полутонов этот город не признает.

Как добраться

Из Украины в Неаполь можно добраться на автобусе или на самолете.

Например, билет на наземный транспорт обойдется от 2500 тыс. грн (ехать 52 часа), а вот авиабилет — в среднем будет 5000 гривен, однако можно найти даже и от 3000 грн, начиная с сентября этого года (лететь 2,5 часа).

Фото: Anna Dziubinska/Unsplash

Барселона

Ох, старушка Барселона. Это испанский город, в который хочется возвращаться снова и снова – и всегда его будет мало.

Во-первых, его невозможно обойти за день. Для того, чтобы осмотреть достопримечательности, понадобится не менее трех дней.

Во-вторых, вы влюбитесь уже с первого дня.

Маленькие улочки, очень высокие дома, улыбчивые люди и вечный аромат роз – это все Барселона.

Стадион Камп Ноу, Саграда Фамилия и парк Гуэль – это далеко не вся Барселона, как многие думают. Интересных мест и архитектурных красот тут множество.

Город очень современный, яркий и темпераментный, он определенно стоит вашего внимания.

Интересный факт: История Барселонского порта берет свой отсчет еще 2000 лет назад! Он также является самым крупным на всем средиземноморском побережье.

Как добраться

Дешевле всего сначала доехать до польского города Катовице на автобусе (600-700 гривен), а потом на лоукостере за два часа долететь до Барселоны – в среднем авиабилет обойдется до 2000 гривен, если брать заранее.

Фото: Javier Bosch/Unsplash

Париж

Да, тривиально, но без него – никак. Париж стильный, величественный, спокойный и, конечно же, романтичный.

И пусть его считают городом для парочек, тут никто себя не чувствует одиноко, ведь Париж хорош тем, что в нем тебя всегда кто-то ждет, даже если у тебя там никого нет.

Это город, в котором, сидя в манерной кафешке у Сены, забываешь обо всем и просто наслаждаешься видом и атмосферой истории.

И мало что сравнится с ночным Парижем: мерцающая башня Гюстава Эйфеля, спокойные улицы, умиротворяющая река и вечный звук аккордеона.

И, как писал Виктор Гюго в Соборе Парижской Богоматери, “Слитный гул обычно стоящий над Парижем днем, — это говор города, ночью — его дыхание”.

Интересный факт: Славе и спасению Нотр-Дама от разрушения во многой степени способствовал исторический роман Собор Парижской Богоматери Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Он снова привил любовь парижан к собору.

Как добраться

Прямые рейсы из Украины во Францию дорогие – в среднем от 9500 грн. Лучше ехать из того же Катовице (от 3500 гривен). А еще лучше поехать посмотреть Барселону, а оттуда полететь в Париж, ведь авиабилеты между этими городами стоят от 800 гривен.

Фото: Chris Karidis/Unsplash

Будапешт

Будапешт – идеальное место как для влюбленных пар, так и для компаний друзей.

Это один из самых красивых городов не только Венгрии, но и мира.

Город, где встречаются самые известные памятники, такие как Будайская крепость, здание венгерского парламента, Цепной мост, остров Маргит и бесконечный список красивых аллей, фасадов и церквей.

Интересный факт: В Будапеште много термальных источников. Есть купальни с водами разных составов от разных видов заболеваний. Самая большая купальня в Европе — Сечени имеет множество бассейнов с выбором температуры от 15 до 40 градусов.

Как добраться

Самолетом из Киева можно добраться в Будапешт от 700 гривен, если забронировать билет заранее. На автобусе маршрут займет 20 часов, цена колеблется в пределах 800–1250 грн.

Еще есть вариант добраться на поезде. Сначала нужно доехать до г. Чоп. Потом пересесть на поезд Чоп – Загонь, который стоит 80 грн. Он едет 18 минут.

Там покупаете билет до Будапешта, стоит он 6000 форинтов – это 570 грн.

Фото: Daniel Olah/Unsplash

Флоренция

Флоренция — действительно город искусства.

Буквально на каждом углу Вы столкнетесь со скульптурами и шедевральной архитектурой.

Это город, где Вы можете медленно идти и наслаждаться каждым зданием, на которое только посмотрите.

Собор Дуомо гордо возвышается в центре города, а бесконечные мощеные булыжником улицы переплетаются друг с другом, легко позволяя заблудиться. Флоренция, без сомнения, является красивейшим городом Европы.

Интересный факт: Во Флоренции с 14 по 18 век проживало известное семейство Медичи. Здесь же родились Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Донателло, Макиавелли, Роберто Кавалли и Гуччио Гуччи.

Как добраться

На самолете можно долететь всего за 4 часа, однако билет будет стоить от 10 000 гривен.

А вот на автобусе можно доехать за 3000 гривень, однако в пути нужно пробыть около 45 часов.

Фото: Mark Tegethoff/Unsplash

Бохинская Быстрица

Обязательно стоит посетить озеро Бохинь (Словения) находится в Альпах на высоте 520 м над уровнем моря.

Вокруг – горы и национальный парк Триглав. Неимоверная красота природы не оставит равнодушным никого.

Кстати, здесь проходит Международный фестиваль полевых цветов, который будет интересен любому туристу.

Обязательно также стоит посетить известный водопад Савица высотой в 78 метров.

Интересный факт: Словения является домом для целых 260 водопадов, из которых Бока является самым высоким.

Как добраться

Бохинь находится недалеко от аэропортов (60-100 км). Самолет – самый быстрый и самый удобный способ, время в пути – в среднем около двух часов (без пересадок). Билет обойдется от 5000 гривен.

Поездка на автобусе – один из самых выгодных вариантов – от 2500 грн, однако дорога займет около 19 часов.

Фото: LENA EVERDING /Unsplash

Напомним, ранее Факты ICTV подготовили Топ-5 стран, которые нужно посетить уже в этом году.

Главное фото: Domenico Loia/Unsplash