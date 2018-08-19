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Поздравления с Яблочным Спасом 2018 в СМС

Факты ICTV решили собрать для вас СМС поздравления с Яблочным Спасом на украинском и русском языках.

В 2018 году церковный праздник Яблочный Спас или Второй Спас будут отмечать 19 августа, как и каждый год.

Считается, что с наступлением Яблочного Спаса заканчивается лето и приходит пора осени. После этого праздника действительно становится прохладно.

Для людей же это пора нового урожая. Везде созревали плоды спелых яблок. Новый урожай освящали в церкви и его можно было есть.

Традиционно в этот день надо святить яблоки, а после обязательно следует отнести несколько штук на могилы родственников.

Читайте: Яблочный Спас: традиции и история праздника

Также на Яблочный Спас готовят постные блюда, в которых основным ингредиентом являются яблоки.

Не забудьте поздравить близких и родных со светлым праздником.

* * *

В нашей жизни – будничном кружении
Так уж, видно, Богом суждено
К памяти о дне Преображения
Нам простое яблоко дано.

* * *

Яблок полон сад стоит,
Что в приходе освещают,
А потом пекут бисквит
И детей им угощают.

* * *

Тихо, с урожайною молитвой,
В ночь смотрели храма купола.
Сам Господь, наверно, за калиткой
Яблоком звонил в колокола…

* * *

Глупые, бедные,
Выпросим мы
Денежки медные
Скряги-зимы:
Листья напрасные,
Всполохи глаз,
Яблочки красные,
Яблочный Спас!

* * *

Будь в этот день, ты и счастлив и нов,
Освободись от нелегких оков,
Яблочным вкусом себя подбодри,
Станешь ты добрым и милым внутри.

Ранее мы рассказывали, как гадать на Яблочный Спас.

 

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