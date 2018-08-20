Гороскоп на сегодня, 20 августа

Гороскоп на сегодня обещает, что день будет неоднозначным.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

С одной стороны, может быть достаточно энергии для прорыва и дел, а с другой — эмоциональная нестабильность в отношениях препятствует выполнению задуманного.

Сегодня может удаваться любая забота и уход за другими.

Есть стремление все держать под контролем, но и это сейчас вполне благоприятно, особенно если контроль ситуации дает вам чувство спокойствия и защищенности.

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Сегодня в любой деятельности желательно достигать баланса, быть ответственными в исполнении своих обязательств.

Подходящая возможность провести время со старейшинами, оказать помощь пожилым, проявить заботу о близких.

В любых вопросах важно проявлять сдержанность и уважение к другим людям.

Вечером возможна повышенная раздражительность, чувствительность детей обострится.

Благоприятно провести это время в спокойной обстановке, уместны теплая ванна и масляный массаж.

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