Гороскоп на неделю с 20 по 26 августа

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 августа 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Скучать на этой неделе вам не придется! Вся неделя будет очень насыщенной и динамичной.

На работе вы будете проводить больше времени, чем обычно, но это будет иметь положительные последствия для вашего финансового положения.

В частности, во второй половине недели ожидается существенное финансовое поступление или возврат долга, вы сможете приобрести товар, о котором давно мечтали.

Не бойтесь новых вызовов и задач – вам будет под силу выполнить даже самые сложные задачи!

Обращайтесь за помощью или советом к вашим коллегам, это поможет выполнить работу еще лучше и создаст вам положительный имидж в коллективе.

Также период с 20 по 26 августа – очень благоприятный для творчества. Занимайтесь своим хобби, ходите на концерты или выставки.

Также успешным будет прохождение мастер-класса или посещение лекции.

Гороскоп для Тельцов

На этой неделе вам нужно закрыть и завершить все дела, которые накопились в течение последнего времени. Поскольку эта неделя очень благоприятная именно для той работы, которая требует максимальной концентрации вашего внимания. После закрытия этих дел вы почувствуете большое облегчение, у вас появятся силы на новые свершения и достижения. Вторая половина недели благоприятна для воплощения новых идей на работе, а также прохождения курсов. Вообще, успех с учебой будет вас не покидать еще ближайших два месяца. Поэтому возьмите максимум из этого периода! В период до 26 августа Тельцы будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Проблемы со здоровьем не беспокоят, финансовое положение стабильное, а любимый человек порадует сюрпризом. Все, что уготовано Тельцу судьбой, нужно принимать с благодарностью.

Гороскоп для Близнецов

На этой неделе вам придется бороться со своей чрезмерной самоуверенностью.

Имейте в виду, что самостоятельно вы не справитесь со сложными задачами на работе. Коллеги вам помогут, если вы только об этом попросите.

Дома обратитесь за помощью к вашему любимому человеку, иначе вы будете все время заниматься только домом и от этого уставать еще больше.

Период до 26 августа идеально подходит для разного рода соревнований и инвестиций. Близнецам придется взять на себя ряд обязательств, чтобы реализоваться в профессии.

Хорошо пройдут экзамены, усвоение новых знаний и внедрение их в технический процесс.

Гороскоп советует Близнецам быть более реалистичными и смелее в любви. Неделя прекрасно подходит для дальних поездок, финансовых вложений в личный бизнес.

Гороскоп для Раков

Эта неделя очень благоприятная для ваших финансов. Вероятно, вы получите немалое денежное поступление или же вам вернут долг. Также неделя благоприятна для операций с валютой.

А вот брать деньги в долг или оформлять кредиты – лучше не нужно, есть большая вероятность попасть в мошенническую схему и потерять немалую сумму денег.

Согласно гороскопу, Раков ожидает удача во всех сферах жизни. Не тратьте силы на то, что в будущем принесет убытки.

Это особенно касается увлечений, бизнеса и новых контрактов. Все должно тщательно проверяться.

Период с 20 августа по 26 августа 2018 года откроет перед Раками массу ярких дорог, по которым следует пройти с гордо поднятой головой.

Кроме того, это благоприятное время для отдыха, особенно, для походов в горы.

Гороскоп для Львов

Эта неделя очень благоприятная в финансовом плане. В начале недели вас ожидает существенное денежное поступление. Но сразу бежать за покупками не стоит – есть риск приобрести некачественный товар. Так что отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Неделя подходит для генеральной уборки, работы на даче и поездок. Гороскоп рекомендует проследить за состоянием здоровья, чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Этот период очень благоприятен для обучения или освоения новой профессии.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Гороскоп для Дев

Эта неделя очень насыщена на работе – у вас возникнет много интересных и перспективных идей. Старайтесь все эти идеи фиксировать, записывать, чтобы потом вернуться еще раз к их рассмотрению.

Не бойтесь предлагать эти идеи вашему руководству и обсуждать с коллегами, вы услышите много полезных советов.

К тому же зарекомендуете себя как перспективного и амбициозного работника.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разорвать отношения стоит в первой половине недели. Гороскоп обещает Деве прилив сил и вдохновения в творчестве. Задатки с детства, не пройдут бесследно.

Период с 20 по 26 августа благоприятный для физических нагрузок и спортивных соревнований. Вы не навредите организму, если выполнять все размеренно и под руководством инструктора.

В личной сфере грядут перемены, но не в лучшую сторону.

Гороскоп для Весов

С вами на этой неделе произойдет много непредвиденных и незапланированных событий.

Чем больше времени вы будете проводить в кругу друзей и подруг, тем больше будет неожиданностей.

Импровизированные дружеские вечеринки с непредсказуемой программой могут привести вас не только к приятным сюрпризам, но и к неожиданным обстоятельствам.

Весам стоит задуматься о новом месте работы и укреплении финансового положения.

Если ситуация зашла в тупик, то поторопитесь. Деловые встречи и командировки будут полезными для продвижения в карьере.

Чаще заглядывайте в электронную почту, чтобы не пропустить что-то важное.

Во второй половине недели Весам будет нужно решать бытовые проблемы и заниматься ремонтом. В конце недели вас ожидает хороший отдых на природе.

Гороскоп для Скорпионов

Вам необходимо на этой неделе внимательнее следить за своим здоровьем.

Силы вашего организма ослаблены, а значит есть большой риск развития вирусных инфекций.

Займитесь профилактикой и лишний раз не переохлаждайте свой организм.

На этой неделе у Скорпионов проблемы будут возникать на ровном месте, что особенно обидно.

И чтобы решить их в экстренном порядке, понадобится помощь со стороны друзей. Ситуация в личной жизни нормализуется в том случае, если Скорпион пойдет на уступки.

Финансовое положение на грани кризиса, но глубокая бедность вам не грозит.

Также будьте осторожны при употреблении алкоголя – реакция вашего организма на этот продукт может оказаться непредсказуемой и даже небольшая доза может привести к алкогольному отравлению.

Гороскоп для Стрельцов

На этой неделе вы будете очень импульсивны и будете сами удивляться от собственных поступков. Поэтому старайтесь контролировать собственные эмоции и не делать поспешных решений или выводов, которые могут негативно сказываться на будущем.

Лучше всего, если вы будете давать себе достаточно времени на решение конкретных вопросов, а также советоваться с близкими.

Иногда лучше переждать, чем потом жалеть.

Во второй половине недели Стрельцам нужно быть внимательными к своим конкурентам. Придется на время отказаться от сотрудничества с теми, кому вы не верите “на слово”.

Период до 26 августа благоприятный день для покупки бытовой техники, ремонта машины и дальнего путешествия. Творческие Стрельцы могут удачно реализовать свой богатый потенциал.

Но для этого понадобится поддержка влиятельных лиц, целеустремленность и денежные вложения.

Гороскоп для Козерогов

У Козерогов будет суматошная неделя, когда даже пообедать будет некогда. Зато результат от активной работы окажется потрясающий.

Вы получите большую прибыль, что сможет пополнить ваши сбережения.

Со здоровьем наконец все образуется и все, что вас беспокоило – наконец отступит. Вы сможете наслаждаться жизнью на полную! Но с острой и жареной пищей нужно быть осторожным.

Командировки, перелеты и поездки на маленькие расстояния – принесут массу положительных эмоций.

В личной жизни одиноких Козерогов ожидают огромные перемены, которых вы даже сами не могли желать.

Но все изменения будут только в лучшую сторону, поэтому просто расслабьтесь и наслаждайтесь ими.

Гороскоп для Водолеев

Вас будет переполнять энергия всю неделю! Поэтому нужно использовать ее как можно лучше! На работе попробуйте расширить круг своих обязанностей или же начать изучать что-то новое, что поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Наладьте общение с коллегами и руководителями, вы должны показать себя не только как ответственного работника, но и как надежного человека.

Водолеям стоит чаще гулять пешком, выезжать за город или к водоемам. Очень продуктивным будет шопинг в пятницу и субботу. Вы сможете приобрести очень выгодно тот товар, о котором давно мечтали и на который давно копили деньги.

На этой неделе не исключена судьбоносная встреча, настоящая любовь или официальное предложение. Не спешите “кричать” всем о своем счастье, оно любит тишину.

Гороскоп для Рыб

Первая половина этой недели благоприятна для любых начинаний. Лекции, доклады или мастер-классы дадутся вам очень легко и будут иметь хороший результат.

Во вторник или среду посвятите вечер учебе или чтению новой книги.

Период этой недели станет для Рыб трамплином в новую и перспективную жизнь. Причем, старт окажется не таким трудным, как кажется. Наоборот, вы подниметесь к вершине славы очень быстро.

Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Рыб на этой неделе проблем не будет.

Бодрость и энергию принесут занятия спортом, отдых на пляже и плавание. Главное, не переусердствуйте с загаром.