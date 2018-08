Искусство small talk: как наладить разговор за 3 минуты

– Извините, я оставлю вас на несколько минут.

Сердце забилось чаще, дыхание замерло, а дрожащие ладони едва удерживали холодные бокалы с игристым.

Мы остались один на один – я и какой-то солидный мужчина лет сорока. Повисло неловкое молчание.

Воздух стал тяжелым и напомнил натянутую струну, которая вот-вот лопнет.

– Бери аккорд, иначе придется менять струны, – подумала я и решилась начать диалог.

Новый “знакомый” смотрел на меня молча и несколько нелюдимо, а потом исчез под предлогом важного звонка.

Тогда я еще не знала, что ситуацию испортило мое неумение вести короткий разговор.

О small talk узнала значительно позже. Сначала мне показалось, что это разговор ни о чем.

“Забить” свободное время пустой болтовней, чтобы не выглядеть идиотом перед другими. В конце концов, я ошибалась.

Любой разговор – это искусство. Чтобы овладеть этим, мне понадобилось много времени, а главное – усилий.

Феномен small talk (короткий разговор) в 1923 году впервые применил Бронислав Малиновский, исследовавший практическую коммуникацию.

Он утверждал, что коммуникация – это выражение человеческой природы, стремление к социальности.

Многие называют small talk разговором ни о чем. Однако этот подход не является корректным, уверена доктор политических наук, профессор НТУУ КПИ Лидия Смола.

Короткий разговор показывает уровень готовности человека коммуницировать, воспринимать другого человека, а также показывает заинтересованность собеседником.

Поэтому восприятие small talk, как разговора для заполнения пространства, неуместно, поскольку не включает человека в сам процесс общения.

Несмотря на все гаджеты и технологии, человек живет в определенном социальном ритуале. В современном языке такие ритуалы называют small talk.

Уже после этого можно говорить о том, что мы составляем о себе определенное впечатление и формируем определенный интерес друг к другу.

В целом small talk длится недолго. Это не получасовой разговор.

Если речь идет о коммуникации в лифте или на каком-то фуршете, она может длиться от 3 до 5 минут.

Когда американцы спрашивают How are you?, это не значит, что мы должны им сразу рассказать о плохих дорогах или личных проблемах.