Искусство small talk: как наладить разговор за 3 минуты

Как правильно начать разговор с незнакомцем и наладить контакт за 3 минуты? Об особенностях техники small talk расскажут Факты ICTV.
– Извините, я оставлю вас на несколько минут.
Сердце забилось чаще, дыхание замерло, а дрожащие ладони едва удерживали холодные бокалы с игристым.
Мы остались один на один – я и какой-то солидный мужчина лет сорока. Повисло неловкое молчание.
Воздух стал тяжелым и напомнил натянутую струну, которая вот-вот лопнет.
– Бери аккорд, иначе придется менять струны, – подумала я и решилась начать диалог.
– Замечательный вечер, правда? – Да хороший.
– Не знаете, сколько они заплатили за организацию вечеринки? У меня свадьба на носу, а муж не хочет тратиться на украшение зала.
Он у меня вообще считает каждую копейку, но свадьба – раз в жизни…
Новый “знакомый” смотрел на меня молча и несколько нелюдимо, а потом исчез под предлогом важного звонка.
Тогда я еще не знала, что ситуацию испортило мое неумение вести короткий разговор.
О small talk узнала значительно позже. Сначала мне показалось, что это разговор ни о чем.
“Забить” свободное время пустой болтовней, чтобы не выглядеть идиотом перед другими. В конце концов, я ошибалась.
Любой разговор – это искусство. Чтобы овладеть этим, мне понадобилось много времени, а главное – усилий.
Что такое small talk?
Феномен small talk (короткий разговор) в 1923 году впервые применил Бронислав Малиновский, исследовавший практическую коммуникацию.
Он утверждал, что коммуникация – это выражение человеческой природы, стремление к социальности.
Многие называют small talk разговором ни о чем. Однако этот подход не является корректным, уверена доктор политических наук, профессор НТУУ КПИ Лидия Смола.
– Small talk можно трактовать как разговор ради коммуникации. Это разговор ради налаживания коммуникационных каналов.
Поэтому small talk позволяет понять и наладить некую общность между людьми, помогающей человеку понять, кто перед ним стоит, – убеждена она.
Короткий разговор показывает уровень готовности человека коммуницировать, воспринимать другого человека, а также показывает заинтересованность собеседником.
Поэтому восприятие small talk, как разговора для заполнения пространства, неуместно, поскольку не включает человека в сам процесс общения.
Несмотря на все гаджеты и технологии, человек живет в определенном социальном ритуале. В современном языке такие ритуалы называют small talk.
Уже после этого можно говорить о том, что мы составляем о себе определенное впечатление и формируем определенный интерес друг к другу.
Как работает small talk?
В целом small talk длится недолго. Это не получасовой разговор.
Если речь идет о коммуникации в лифте или на каком-то фуршете, она может длиться от 3 до 5 минут.
Когда американцы спрашивают How are you?, это не значит, что мы должны им сразу рассказать о плохих дорогах или личных проблемах.
Тематика small talk может быть разной. Вы можете говорить на темы, связанные с работой или развлечениями.
Короткий разговор начинается с приветствия – как налаживания короткой коммуникации.
Всего в ходе small talk нужно говорить о каких-то личных вещах – прочитали вы определенную книгу/просмотрели ли фильм/посетили ли выставку.
Вместе с тем, важно придерживаться границ и не переходить их. Разговоры о чем-то слишком личном неприемлемы.
К примеру, у американцев среди таких тем – деньги, секс, религия. Иногда в этот список включают политику.
Правила удачного small talk
Согласно исследованиям Клауса Шнайдера, наладить коммуникацию человеку помогает правильный вопрос.
Он не должен оскорблять собеседника, вызывать определенное сопротивление и переходить личные границы.
– Один из вопросов, который можно поставить собеседнику, не натолкнувшись на мины, является погода.
Например, не считаете ли вы, что в Украине сейчас муссонные дожди, чего раньше не было?
Оскорбить подобный вопрос может только в случае, если у человека из-за этого затопило машину.
Но в этом случае вы уже нашли с собеседником общность, – убеждает Смола.
Без small talk невозможно наладить коммуникацию даже с людьми, которых давно знаем, но не общались.
Потому что короткий разговор – это своеобразное приглашение к коммуникационной сделке.
Кроме того, удачный small talk похож на теннис: у вас должно оставаться пространство для продолжения разговора.
Оно покажет, что человек, который с вами общается, готов к коммуникации.
Не бойтесь пошутить или сделать комплимент. Обычно хорошее чувство юмора помогает сгладить углы и расположить собеседника. Правда здесь важна мера и чувство такта.
– У меня никогда не было проблем с коммуникацией. По-моему, лучший способ начать разговор – улыбка.
Хороший юмор спасает в любой ситуации и при любых обстоятельствах, – делится Ульяна.
Ключевые ошибки small talk
Важно помнить, что small talk – не односторонняя коммуникация.
Неправильно, когда человек пытается загрузить другого своей информацией и не дает ему возможности включиться в разговор.
– Мы виделись впервые, но, кажется, девушку это нисколько не смутило. За три минуты разговора я знал все о ее детстве, болезнях и даже был посвящен в некоторые семейные тайны.
Обо мне она не спросила ни слова. Как вы понимаете, встреч было две – первая и последняя, – признается Антон.
Кроме того, во время короткого разговора не пытайтесь убедить в чем-то другого человека.
Вы не читали эту книгу/Вы не поддерживаете эту политическую партию? Да вы что!
Более того, считается некорректным говорить о деньгах. Например, в США разрешено расспрашивать о деньгах как прибыли, а вот о зарплате – нет.
Small talk в украинских реалиях
По словам Лидии Смолы, в Украине уже проводили небольшие опросы среди бизнесменов по тем small talk.
Исследование показало, что украинцы могут наладить контакт и охотно общаются на пять тем:
- еда
- семья
- здоровье
- карьера
- спорт/кино
Кроме того, в список можно добавить тему друзей, а также политику.
Причем последняя тема похожа на минное поле: кто-то любит определенного кандидата, а кто-то видит его воплощением зла. На этой почве могут возникнуть острые споры.
Среди тем, о которых в Украине говорить не любят – зарплата, смерть, религия, политика.
Иногда сюда также относят вопросы, связанные с весом и телом.
Кстати, интровертам сложно вести small talk из-за особенностей их психотипа. Однако со временем выработать технику коротких разговоров вполне реально, убеждает эксперт.
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– Был отвратительный вечер. Я поднималась по эскалатору в торговом центре, когда увидела приятного незнакомца. “Девушка, у вас прелестное платье. Просто хочу, чтобы вы улыбались!”
После этих слов парень развернулся и ушел. А я и правда весь вечер улыбалась, – рассказывает Валерия.
В целом small talk начинается со своеобразных маркеров вежливости и приводит людей к общей площадке интересов, ценностей и видений.
Важно осознать, что беседа с незнакомцем не является чем-то страшным. Наоборот – трехминутный разговор может открыть замечательные возможности на будущее.
Вы никогда не знаете, чем обернется приветствие в лифте, вежливый разговор на тематической вечеринке или деловой встрече.
Правильный small talk помогает разрядить обстановку и быстро адаптироваться в новой компании, а также сгладить любой конфуз и наладить нужные контакты.
Кроме того, короткий разговор с незнакомцем – прекрасная возможность презентовать себя в максимально краткий срок. Главное – будьте искренними и не переходите границы.
Марина Корзун