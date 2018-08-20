Искусство small talk: как наладить разговор за 3 минуты

Как правильно начать разговор с незнакомцем и наладить контакт за 3 минуты? Об особенностях техники small talk расскажут Факты ICTV.

– Извините, я оставлю вас на несколько минут.

Сердце забилось чаще, дыхание замерло, а дрожащие ладони едва удерживали холодные бокалы с игристым.

Мы остались один на один – я и какой-то солидный мужчина лет сорока. Повисло неловкое молчание.

Воздух стал тяжелым и напомнил натянутую струну, которая вот-вот лопнет.

– Бери аккорд, иначе придется менять струны, – подумала я и решилась начать диалог.

– Замечательный вечер, правда? – Да хороший. – Не знаете, сколько они заплатили за организацию вечеринки? У меня свадьба на носу, а муж не хочет тратиться на украшение зала. Он у меня вообще считает каждую копейку, но свадьба – раз в жизни…

Новый “знакомый” смотрел на меня молча и несколько нелюдимо, а потом исчез под предлогом важного звонка.

Тогда я еще не знала, что ситуацию испортило мое неумение вести короткий разговор.

О small talk узнала значительно позже. Сначала мне показалось, что это разговор ни о чем.

“Забить” свободное время пустой болтовней, чтобы не выглядеть идиотом перед другими. В конце концов, я ошибалась.

Любой разговор – это искусство. Чтобы овладеть этим, мне понадобилось много времени, а главное – усилий.

Что такое small talk?

Феномен small talk (короткий разговор) в 1923 году впервые применил Бронислав Малиновский, исследовавший практическую коммуникацию.

Он утверждал, что коммуникация – это выражение человеческой природы, стремление к социальности.

Многие называют small talk разговором ни о чем. Однако этот подход не является корректным, уверена доктор политических наук, профессор НТУУ КПИ Лидия Смола.

– Small talk можно трактовать как разговор ради коммуникации. Это разговор ради налаживания коммуникационных каналов. Поэтому small talk позволяет понять и наладить некую общность между людьми, помогающей человеку понять, кто перед ним стоит, – убеждена она.

Короткий разговор показывает уровень готовности человека коммуницировать, воспринимать другого человека, а также показывает заинтересованность собеседником.

Поэтому восприятие small talk, как разговора для заполнения пространства, неуместно, поскольку не включает человека в сам процесс общения.

Несмотря на все гаджеты и технологии, человек живет в определенном социальном ритуале. В современном языке такие ритуалы называют small talk.

Уже после этого можно говорить о том, что мы составляем о себе определенное впечатление и формируем определенный интерес друг к другу.

Как работает small talk?

В целом small talk длится недолго. Это не получасовой разговор.

Если речь идет о коммуникации в лифте или на каком-то фуршете, она может длиться от 3 до 5 минут.

Когда американцы спрашивают How are you?, это не значит, что мы должны им сразу рассказать о плохих дорогах или личных проблемах.

Тематика small talk может быть разной. Вы можете говорить на темы, связанные с работой или развлечениями.

Короткий разговор начинается с приветствия – как налаживания короткой коммуникации.

Всего в ходе small talk нужно говорить о каких-то личных вещах – прочитали вы определенную книгу/просмотрели ли фильм/посетили ли выставку.

Вместе с тем, важно придерживаться границ и не переходить их. Разговоры о чем-то слишком личном неприемлемы.

К примеру, у американцев среди таких тем – деньги, секс, религия. Иногда в этот список включают политику.

Правила удачного small talk

Согласно исследованиям Клауса Шнайдера, наладить коммуникацию человеку помогает правильный вопрос.

Он не должен оскорблять собеседника, вызывать определенное сопротивление и переходить личные границы.

– Один из вопросов, который можно поставить собеседнику, не натолкнувшись на мины, является погода. Например, не считаете ли вы, что в Украине сейчас муссонные дожди, чего раньше не было? Оскорбить подобный вопрос может только в случае, если у человека из-за этого затопило машину. Но в этом случае вы уже нашли с собеседником общность, – убеждает Смола.

Без small talk невозможно наладить коммуникацию даже с людьми, которых давно знаем, но не общались.

Потому что короткий разговор – это своеобразное приглашение к коммуникационной сделке.

Кроме того, удачный small talk похож на теннис: у вас должно оставаться пространство для продолжения разговора.

Оно покажет, что человек, который с вами общается, готов к коммуникации.

Не бойтесь пошутить или сделать комплимент. Обычно хорошее чувство юмора помогает сгладить углы и расположить собеседника. Правда здесь важна мера и чувство такта.

– У меня никогда не было проблем с коммуникацией. По-моему, лучший способ начать разговор – улыбка. Хороший юмор спасает в любой ситуации и при любых обстоятельствах, – делится Ульяна.

Ключевые ошибки small talk

Важно помнить, что small talk – не односторонняя коммуникация.

Неправильно, когда человек пытается загрузить другого своей информацией и не дает ему возможности включиться в разговор.

– Мы виделись впервые, но, кажется, девушку это нисколько не смутило. За три минуты разговора я знал все о ее детстве, болезнях и даже был посвящен в некоторые семейные тайны. Обо мне она не спросила ни слова. Как вы понимаете, встреч было две – первая и последняя, – признается Антон.

Кроме того, во время короткого разговора не пытайтесь убедить в чем-то другого человека.

Вы не читали эту книгу/Вы не поддерживаете эту политическую партию? Да вы что!

Более того, считается некорректным говорить о деньгах. Например, в США разрешено расспрашивать о деньгах как прибыли, а вот о зарплате – нет.

Small talk в украинских реалиях

По словам Лидии Смолы, в Украине уже проводили небольшие опросы среди бизнесменов по тем small talk.

Исследование показало, что украинцы могут наладить контакт и охотно общаются на пять тем:

еда

семья

здоровье

карьера

спорт/кино

Кроме того, в список можно добавить тему друзей, а также политику.

Причем последняя тема похожа на минное поле: кто-то любит определенного кандидата, а кто-то видит его воплощением зла. На этой почве могут возникнуть острые споры.

Среди тем, о которых в Украине говорить не любят – зарплата, смерть, религия, политика.

Иногда сюда также относят вопросы, связанные с весом и телом.

Кстати, интровертам сложно вести small talk из-за особенностей их психотипа. Однако со временем выработать технику коротких разговоров вполне реально, убеждает эксперт.

– Был отвратительный вечер. Я поднималась по эскалатору в торговом центре, когда увидела приятного незнакомца. “Девушка, у вас прелестное платье. Просто хочу, чтобы вы улыбались!” После этих слов парень развернулся и ушел. А я и правда весь вечер улыбалась, – рассказывает Валерия.

В целом small talk начинается со своеобразных маркеров вежливости и приводит людей к общей площадке интересов, ценностей и видений.

Важно осознать, что беседа с незнакомцем не является чем-то страшным. Наоборот – трехминутный разговор может открыть замечательные возможности на будущее.

Вы никогда не знаете, чем обернется приветствие в лифте, вежливый разговор на тематической вечеринке или деловой встрече.

Правильный small talk помогает разрядить обстановку и быстро адаптироваться в новой компании, а также сгладить любой конфуз и наладить нужные контакты.

Кроме того, короткий разговор с незнакомцем – прекрасная возможность презентовать себя в максимально краткий срок. Главное – будьте искренними и не переходите границы.

Марина Корзун