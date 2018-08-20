Жара или грозы – погода на неделю в Украине

Погода в Украине на неделю прогнозируется жаркая, однако западные областные страны на несколько дней накроют дожди с грозами.

Прогноз погоды на неделю в Украине дает Укргидрометцентр.

Во вторник, 21 августа, будет дождить на западе, севере и центре страны. Восток и юг ожидают ясную погоду.

Несмотря на грозы, на западе прогнозируется от +27 до +32°С. Север – +29…+31°С.

Центр и восток Украины ожидают +28…+30°С. На юге будет от +28 до +32°С.

В среду, 22 августа, прогнозируют ясную погода по всей территории страны.

Запад в среднем получит +25…+27°С, только на Закарпатье ожидается +29…+31°С.

Север – +22…+24°С. Восток ожидает от 25 до 29°С выше нуля.

Центр – от +23 до 26°С, а на юге страны температура воздуха составит +30…+32°С.

В четверг, 23 августа, также будет ясно. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха не изменится, лишь в Одесской области может похолодать на 2 градуса.

В пятницу, 24 августа, на западе ожидается +26…+28°С, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновецкую области ждет дожди. На севере будет немного прохладнее – +24…+26°С.

Центр Украины получит +26…28°С, а на востоке страны прогнозируется от 25 до 29°С.

На юге традиционно жарко – +29…+31°С.

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В субботу, 25 августа, температура воздуха будет такой же, как и на День независимости, однако дожди продвинутся на всю западную часть страны, задев и Житомирскую область.

Напомним, на прошлой неделе дожди вновь напомнили о себе в Киеве. Десятки улиц столицы затопило за считанные часы. Факты ICTV узнали, почему Киев страдает от вовсе не аномальных ливней.