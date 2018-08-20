19-летняя модель Кейт Грант с синдромом Дауна из Северной Ирландии стала победительницей международного конкурса красоты Teen Ultimate Beauty of the World в категории тех, кому за 20.

Об этом пишет The Daily Mail.

Девушка, несмотря на свой диагноз, с детства мечтала стать профессиональной моделью.

Благодаря матери, которая рассказала о стремлении своей дочери в соцсети, о Кейт узнал режиссер-постановщик Тейлор-Рэй Гамильтон. Он и предложил девушке принять участие в конкурсе красоты, и не прогадал.

Теперь Кейт Грант имеет возможность стать судьей на этом же конкурсе красоты в следующем году.

Всего в конкурсе приняли участие 40 девушек.



Фото: Kate Grant/facebook

Фото: Kate Grant/facebook

Фото: Kate Grant/facebook

Фото: Kate Grant/facebook Фото: Kate Grant/facebook Впервые в истории. Модель с синдромом Дауна победила в конкурсе красоты / 5 фотографий

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К слову, в Украине есть голландская пекарня, в которой проходят стажировку дети с синдромом Дауна.

Фото: Kate Grant