Впервые в истории. Модель с синдромом Дауна победила в конкурсе красоты

19-летняя модель Кейт Грант с синдромом Дауна из Северной Ирландии стала победительницей международного конкурса красоты Teen Ultimate Beauty of the World в категории тех, кому за 20.
Об этом пишет The Daily Mail.
Девушка, несмотря на свой диагноз, с детства мечтала стать профессиональной моделью.
Благодаря матери, которая рассказала о стремлении своей дочери в соцсети, о Кейт узнал режиссер-постановщик Тейлор-Рэй Гамильтон. Он и предложил девушке принять участие в конкурсе красоты, и не прогадал.
Теперь Кейт Грант имеет возможность стать судьей на этом же конкурсе красоты в следующем году.
Всего в конкурсе приняли участие 40 девушек.
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Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
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К слову, в Украине есть голландская пекарня, в которой проходят стажировку дети с синдромом Дауна.
Фото: Kate Grant