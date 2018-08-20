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Какие люди склонны к изменам – два верных признака

Если ваш любимый человек отличается импульсивным поведением, или у него до вас было много сексуальных партнеров, это повод задуматься о его верности.

Таковы результаты исследования ученых из Университета Квинсленда, пишет The Independent.

Они утверждают, что импульсивные люди могут изменять партнеру просто потому, что не обдумывают ситуацию.

А те, у кого было много сексуальных партнеров в прошлом, склонны быть неверными и искать других партнеров на стороне.

В то же время, исследователи выяснили, что длительность отношений оказывает минимальное влияние на верность.

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К слову, американские сексологи провели исследование, которое показало, что существует пять ключевых различий между парами, в отношениях которых наблюдается страстный секс и парами, которые потеряли влечение друг к другу.

Фото: Pixabay

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