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Какой будет погода на День независимости Украины

Погода на День независимости обещает быть солнечной и жаркой по всей территории Украины.

Прогноз погоды на День независимости 2018 дает Укргидрометцентр.

На западе ожидается +25…+27°С. На севере будет немного прохладнее – +24…+26°С.

Центр Украины получит +25…27°С, а на востоке страны прогнозируется от 27 до 31°С.

На юге традиционно жарко – +30…+32°С.

Читайте: Потоп в Киеве: на Антоновича провалился асфальт

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

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