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Гороскоп на сегодня, 21 августа

Сегодняшний день не подходит для решения материальных вопросов и финансовых операций.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Звезды обещают удачу в работе, требующей сил и динамики.

День подходит для земельных работ, применения лекарственных трав.

Сегодня есть риск возникновения конфликных ситуаций.

Поэтому лучше направить напряжение на физическую активность.

В то же время, до конца недели – самое подходящее время для решения накопившихся дел, разбора завалов на работе.

Неблагоприятно брать и давать деньги в долг.

Читайте: Как разные знаки зодиака реагируют на неприятных людей

Напомним, Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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