Курбан-Байрам 2018: что за праздник и как его отмечают в Украине и мире

Сегодня мусульмане отмечают один из главных исламских праздников Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения. Факты ICTV узнали, что это за праздник и как его отмечают в Украине и во всем мире.

Курбан-Байрам празднуют на протяжении 5 дней. Дату исчисляют от другого исламского праздника (Ураза-Байрам), отмечаемого в честь окончания поста в Рамадан. Через 70 суток после него наступает Курбан-Байрам. В григорианском календаре его дата ежегодно изменяется.

Таким образом, в 2018 году Курбан-Байрам начнется вечером 21 августа, а завершится 25 августа. В исламских странах праздник является официальным выходным днем.

Что за праздник

Праздник жертвоприношения восходит к истории испытания пророка Ибрахима жертвоприношением в честь Аллаха. Как рассказывается в Коране, к Ибрахиму явился Джабаил, ангел, и передал от Аллаха повеление принести в жертву сына (первое слово Аллаха). Будучи набожным, Ибрахим покорился повелению Всевышнего и стал готовиться к приношению в жертву своего сын Исмаила. Исмаил, узнав о своей участи, также не стал противиться, поскольку был послушен и отцу, и Богу. Однако в последний момент, когда жертвенный кинжал уже был занесен, Аллах сделал так, что сын Ибрахима не был заколот. Впоследствии вместо него на заклание был отправлен баран. Ибрахим же был благословлен, поскольку вера его прошла испытание.

В праздник мусульмане совершают омовение и наряжаются в праздничные одежды, особенно важно, чтобы наряды были светлых тонов. Утром верующие собираются в мечетях, а во время прогулки к храму следует повторять про себя специальный такбир. В мечете читается особая молитва приуроченная торжеству, а затем ведётся проповедь.

После утренней молитвы, уже за пределами мечети, в специально отведённых местах совершается обряд жертвоприношения.

Как его празднуют в Украине

В этом году во всех мечетях Украины пройдут праздничные молитвы. В ИКЦ Киева также будут молиться дипломаты иностранных государств, бизнесмены, журналисты и студенты из стран мусульманского мира.

Духовное управление мусульман Украины организовало масштабное действо для прихожан.

Кроме праздничной молитвы, верующих ожидает яркая развлекательная программа: семейный фестиваль, ярмарка восточных сувениров и кухни.

Праздничное действо состоится также в Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Запорожье и других городах Украины.

Фото: Духовное управление мусульман Украины

Курбан-байрам в мире

В различных городах мира мусульмане также празднуют Курбан-Байрам.

Курбан-Байрам в Индонезии

В Великобритании верующие соберутся, чтобы помолиться. В Лондоне, как правило, больше всего верующих собирается в Центральной мечети города. В ней помещается около 5 тыс. человек.

В Париже больше всего верующих ожидается в Парижской соборной мечети, где также состоится молитва в честь праздника.

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К слову, у православных украинцев продолжается Успенский пост, который завершится 27 августа.

Фото: Getty Images