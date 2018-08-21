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Лжеврачи и женихи: как распознать аферистов

Домушники часто прикидываются врачами, работниками коммунальных служб, женихами с огромными букетами или даже спецназовцами. Все это лишь пробраться в квартиру.

Об этом говорится в сюжете передачи Утро в Большом городе.

Как распознать аферистов и воров?

– Никогда не впускайте в дом незнакомых людей, кем бы они себя не называли: сантехниками, полицейскими или медиками. Они могут быть ворами. Прежде чем впускать их в свое жилище, проверьте их удостоверения. Для убедительности можете позвонить в учреждение и спросить, действительно ли эти люди там работают.

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– Если уж впустили – не спускайте с них глаз, не несите воды по их просьбам. Предлагают определенные услуги или приобрести товар? Вежливо откажитесь и проведите незваных гостей.

– Прикажите консьержу, чтобы не впускала к вам чужих людей. Не забудьте на входных дверях помещения прицепить наклейку Ведется видеонаблюдение, это может отпугнуть воров.

К слову, в Барселоне ограбили дом Жерара Пике и певицы Шакиры. Злоумышленники вынесли драгоценности, часы и украшения.

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