Выходные в августе: сколько будут отдыхать украинцы

В августе 2018 года украинцы будут отдыхать 9 дней.
В августе 2018 года будет 9 выходных в связи с Днем независимости Украины 24 августа.
В последний месяц лета украинцы будут отдыхать три выходных подряд – с 24 по 26 августа.
Таким образом в августе будет:
- 22 рабочих дня
- 9 официальных выходных
- 24 августа – День независимости Украины (праздничный выходной)
Читайте: День независимости 2018: знаете ли вы историю Украины? – ТЕСТ
К слову, в Киеве 23-24 августа во время проведения торжественных и праздничных мероприятий ко Дню государственного флага Украины и 27-й годовщины независимости Украины движение транспорта будет ограничено.
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