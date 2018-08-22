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День независимости 2018: знаете ли вы географию Украины – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете географию Украины.

Совсем скоро, 24 августа,  украинцы будут праздновать День независимости.

В этом году Украине исполнится 27 лет.

Читайте: Куда пойти в Киеве на День независимости: афиша мероприятий

Наша редакция придумала для вас 10 “легких” вопросов по географии нашей страны.

Напомним, ранее Факты ICTV подготовили для вас тест на знание истории Украины.

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