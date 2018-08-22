Гороскоп на сегодня, 22 августа

День больше подходит для активных дел, особенно связанных с пребыванием на природе. Это могут быть любые спортивные занятия, исследование природы, особенно благоприятно проводить их с детьми в легкой непринужденной форме.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Начинать что-то новое нежелательно, так же как и завершать дела. Однако можно ставить высокие цели: их достижение усилит уверенность в себе.

Благоприятны любые виды деятельности, связанные с водой, даже прогулка у водоема будет весьма полезной.

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Проявление творчества, новаторство сегодня приветствуется в любой деятельности.

День хорош для духовных практик и приобретения духовных знаний.

Напомним, Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.