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NASA подтвердило наличие воды на Луне

Исследователи NASA подтвердили наличие воды на полюсах Луны.

Місяць

Астрономы пришли к выводу, что на полюсах Луны есть вода, сообщается на сайте NASA.

Ученым из Гавайского университета, Университета Брауна и Исследовательского центра Эймса удалось найти лед в тени кратеров, куда не попадает солнечный свет.

Его нашли с помощью спектрометра М3, который отправили к Луне в 2008 году вместе с индийским спутником Чандраян-1.

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К слову, на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity.

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