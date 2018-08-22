NASA подтвердило наличие воды на Луне

Исследователи NASA подтвердили наличие воды на полюсах Луны.
Астрономы пришли к выводу, что на полюсах Луны есть вода, сообщается на сайте NASA.
Ученым из Гавайского университета, Университета Брауна и Исследовательского центра Эймса удалось найти лед в тени кратеров, куда не попадает солнечный свет.
Его нашли с помощью спектрометра М3, который отправили к Луне в 2008 году вместе с индийским спутником Чандраян-1.
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К слову, на Марсе после пылевого шторма пропал марсоход Opportunity.
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