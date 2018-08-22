Что подарить девушке на годовщину

Первая годовщина отношений – одна из самых важных дат. Поэтому и подарок девушке должен быть особенным. Не знаете, что подарить? Факты ICTV дадут вам минимум 10 подсказок.

Подарите девушке счастье! Звучит банально, но, дорогие мужчины, не обижайтесь, однако вы вообще редко помните даты. Поэтому, если просто вспомните этот важный день и преподнесете хотя бы букет цветов, ваша любимая уже будет счастлива.

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Если же вспомните о вкусах, предпочтениях и хобби любимой девушки, выбирая подарок – навсегда станете ее героем.

Подарок может быть полезным или оригинальным, но обязательно романтичным. Вот вам несколько идей!

Кольцо

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Годовщина – это серьезный повод для такого подарка. Возможно, ваша девушка ждет именно кольцо и втайне надеется, что вы готовы связать с ней свою дальнейшую жизнь.

Другие ювелирные украшения

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Если вы пока не готовы к браку, всегда остается вариант с сережками, браслетом или кулоном. Чтобы это было и правда романтично, не поленитесь и закажите именную гравировку.

Путешествие

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Тут важно не прогадать. Вспомните, может любимая уже озвучивала вам свою давнюю мечту. Не обязательно ехать в этот же день, можно в ближайшие полгода. А в качестве гарантии покажите ей забронированный отель с внесенным авансом за тур.

Подарок-сюприз

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Ваша любимая наверняка будет рада, если увидит в качестве подарка абонемент в бассейн, фитнес-центр, либо оплаченные курсы вождения, визажа или любые другие, в зависимости от ее увлечений и предпочтений.

Уроки верховой езды

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Это еще один повод провести время вместе – вы, она и пара прекрасных лошадей. Обычно такие услуги предоставляют конюшни. Они могут быть как и в черте города, так и за городом.

Кулинарный мастер-класс на двоих

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Тоже очень романтично. Совместное приготовление пищи сближает. Мастер-классов в этом направлении великое множество.

Хобби

Фото: pixabay.com

Вашей девушке будет приятно, если вы позаботитесь о ней через ее хобби. Если она, к примеру, спортсменка, то можно подарить что-нибудь спортивное, например, велосипед.

Нижнее белье

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Что может быть романтичнее? Приготовьте ужин, украсьте дом, подберите музыку и в романтической атмосфере подарите ей кружевной комплект нижнего белья. Такой подарок, конечно, выбирать сложно, но если вы угадаете с размером, то порадуете не только любимую, но и себя!

Памятный альбом своими руками

Фото: pixabay.com

Если за год ваших отношений накопилось много совместных фотографий, то вы можете на годовщину сделать ей в подарок фотоальбом. Для этого вам потребуется распечатать фотографии, много листов плотной бумаги, клей или нитки, если решите сшивать листы, и ваша фантазия.

100 причин, почему люблю

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Вам потребуется стеклянная банка, много маленьких бумажных свитков, завязанных ленточкой, на которых будут написаны причины. Вся суть в том, что ваша девушка на протяжении 100 дней, по утрам, например, будет доставать по одной записке из банки и узнавать, за какие достоинства вы ее сегодня любите.

Кстати, по правилам этикета, не следует дарить слишком дорогие подарки, поскольку они могут поставить человека в неловкое положение.

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