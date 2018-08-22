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В Арктике впервые зафиксировали раскол самого старого ледника

На северном побережье Гренландии впервые зафиксировали раскол одного из самых старых ледников.

Льодовик

На северном побережье Гренландии впервые в истории зафиксировали раскол одного из самых старых и плотных ледников, сообщает Daily Mail.

Ранее раскол ледников в этой части Арктики не фиксировался. По словам ученых, в этом году подобное случилось уже дважды и причиной этому стали теплые ветра и более высокая температура.

Долгое время считалось, что северное побережье Гренландии будет одним из последних мест, которое затронет изменение климата.

– Почти весь лед к северу от Гренландии весьма сильно расколот и, следовательно, более мобилен, – рассказал о ситуации Рут Моттрам из Датского метеорологического института.

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К слову, ученые из американского космического агентства NASA создали программу, которая предсказывает возможные районы затопления в результате таяния ледникового щита в глобальных масштабах.

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