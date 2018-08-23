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День независимости Украины – лучшие СМС-поздравления и открытки

24 августа Украина будет отмечать главный праздник страны – День независимости. Факты ICTV предлагают поздравить своих близких патриотическими СМС в стихах и открытками.

З Днем незалежності України

***

На гарний день в Україні чекаємо,
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!

***

Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!

***

Ненька Україна — калиновий цвіт,

Ти моя родина вже багато літ.

Та у полі стежка, що веде кудись,

І прекрасна пташка, що злетіла в вись!

***

Я загляну у своє серце,

У най потаємне загляну,

Ще назбираю слів відерце,

Із них вірші свої складу.

Я хочу пісні солов’їні,

Смереку в горах запашну,

Я хочу щастя Україні —

За це, що маю, віддаю!

Можливо, це не так багато,

Але давайте разом всі

Любов’ю будем зігрівати

Життя священної землі.

Торкніться серцем до ікони,

Що захищала від біди,

Нехай в щасливому полоні

Цвіте Україна завжди!

Я душу в пісню цю вкладаю,

І ви також в свою вкладіть,

І щирим серцем побажаю —

Свободу нашу бережіть.

Тебе прославимо ділами

І вільним серцем назавжди,

В піснях найкращими словами,

Що стали незалежними.

***

З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

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День независимости Украины – лучшие СМС-поздравления и открытки / 4 фотографии

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Напомним, ранее Факты ICTV подготовили для вас тест на знание истории Украины.

Фотоart-shop.com.ua,

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