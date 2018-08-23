Дизайн-проект и распродажа хлама: 5 советов по ремонту квартиры

Сделать ремонт в квартире – дело непростое, но если знать, что именно вы хотите видеть и имеете средства, этот период в жизни пройдет легко и со счастливым финалом.

Осыпаются стены, мебель разваливается, а обои выцвели – время делать ремонт. Чтобы правильно подойти к этой непростой задаче, нужно, во-первых, четко определить, какой объем работ необходим и иметь для этого средства.

Предлагаем вашему вниманию полезные советы по ремонту квартиры.

Обзаведитесь дизайн-проектом

Заказ дизайн-проекта в профессиональной студии стоит недешево, но он принесет вам много плюсов. С ним вы сможете более точно рассчитать стоимость ремонтаных работ строителями и объем необходимых материалов. Также это поможет избежать переделок, неизбежных при отсутствии проекта.

Составьте смету

Основную сумму, которая будет нужна на ремонт, составят материалы – черновые и отделочные. Подумайте, как оптимизировать стоимость услуг строителей и сантехника, материалов, мебели, освещения и т.д. Стоковыми бывают не только вещи, но и стройматериалы.

Определите свои возможности

Перед началом ремонта обязательно нужно иметь необходимую на это сумму. В противном случае может возникнуть ситуация, когда из-за нехватки средств работы станут на паузу. Если из-за этого строители перейдут на другой обьект, возобновления ремонта можно будет ждать очень долго.

Ищите строителей с рассрочкой

Если всей суммы для ремонта на руках нет, можно воспользоваться услугами бригады, которая предлагает рассрочку на выполнение работ. Оформить это можно через письменный нотариальный договор. Главное, будьте уверены, что сможете отдавать деньги по частям.

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Продайте хлам

Некоторым удается до четверти стоимости ремонта окупить распродажей лишних вещей. Что-то продадите за копейки, а что-то принесет существенный доход. К примеру, электроплиты и стиральные машины можно сдать приемщикам металла.

Напомним, Факты ICTV выяснили, как сделать ремонт в подъезде, не потратив при этом собственных денег.