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Гороскоп на сегодня, 23 августа

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что в целом день будет благоприятный для большинства созидательных дел, особенно долгосрочных, в которых важны надежность, основательность и прочность.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Благоприятна закладка “фундамента” для любого проекта.

Подходящее время для благотворительности и помощи нуждающимся.

Завершать дела сегодня не стоит, а вот начинания могут быть плодотворными.

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Любые возникающие вопросы желательно решать вежливо и по-доброму.

Прекрасный день для заботы о себе, можно посетить косметолога или сходить в сауну.

Сегодня важно уделить внимание питанию, желательно принимать пищу полезную и вкусную.

Напомним, Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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