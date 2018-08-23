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Алена Дегрик: Мы обязаны участвовать в таких форумах, как Gamescom

Украинская компания ФК Леогейминг Пэй (CEO LeoGaming) примет участие в ежегодной конференции игровой индустрии Gamescom-2018.

Gamescom-2018 – ежегодная конференция игровой индустрии – стартовала сегодня в немецком Кельне.

Основатель и генеральный директор компании Алена Дегрик напомнила, что ФК Леогейминг Пэй является единственной украинской компанией, которая уже третий год подряд принимает участие в этом мероприятии.

– Gamescom является крупнейшим мировым форумом игровой индустрии. Участие в нем принимают около тысячи компаний, ожидается, что форум посетят около 400 тысяч человек. Если мы хотим идти в ногу с новейшими тенденциями в этой сфере, то обязаны участвовать в таких мероприятиях, — сказала она.

В прошлом году на Gamescom было представлено 919 компаний из 54 стран. Мероприятие посетили 355 тысяч человек.

Но открытии Gamescom-2017 выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила важную роль игровой индустрии для экономики страны.

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Объем игрового рынка в мире в прошлом году составил 109 миллиардов долларов. Поэтому не удивительно, что средняя продолжительность стояния в очереди к игровым стендам компаний составляет 2 часа.

Напомним, ранее Факты ICTV собрали лучшие видеоигры августа.

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