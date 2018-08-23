Что посмотреть в кинотеатре на День независимости 2018

Завтра, 24 августа, День независимости. Украинцев ждут длинные выходные, на которых найдется время и на прогулки, и на кино.

После парада и праздничных мероприятий, которые пройдут в Киеве обязательно захочется посидеть в кинозале с попкорном и посмотреть фильм.

Читайте: Куда пойти в Киеве на День независимости: афиша мероприятий

Для тех, кто остается в городе на выходные, Факты ICTV собрали 5 премьер этой недели.

Альфа

Рейтинг IMDB: 7,2

Эта история произошла тысячи лет тому назад, во времена последнего Ледникового периода. Одно из давних европейских племен с наибольшим уровнем развития для своего времени. Но и они тогда не были застрахованы от бушующей дикой природы. В любой миг человек мог умереть от лап дикого зверя, от природных катаклизмов или от чего-то еще. Существование целого племени зависело от охоты… Но после одной такой охоты сын вожака в стаде по имени Зета получил серьёзную травму и вообще считался погибшим для соплеменников. Но он выжил и остался один на один с природой. На своем пути он находит брошенного раненого волка Альфу, который умер бы без парня. Но эти двое научились выживать вместе, доверять друг другу. Эта дружба будет длиться годами.

22 мили

Рейтинг IMDB: 6,1

Их не существует. По крайней мере, так говорит правительство. Они делают то, что уже никто не может. Они разгребают завалы правительства, исправляя их косяки. Они – Призраки. Это строго засекреченный элитный отряд, который всегда добивается поставленных целей, какими бы они ни были. В этот раз их локация – это Индонезия. Один шпион по имени Ли Нур очень хочет выбраться из страны, ведь знает слишком много. Суперагент Призраков Джеймс Силва поведёт за собой отряд людей, которые обязаны довести Ли до самолета в США. Для этого нужно преодолеть 22 мили до взлетной полосы и немало опасностей.

По ту сторону океана

Рейтинг IMDB: 7,2

За пределами нашего, человеческого, мира существует еще один, под глубинами океана, где обитают духи. Они управляют течениями и сменой времён года в нормальном мире. Когда духам там исполняется 16 лет, они проходят ритуал посвящения – превращаются в красных дельфинов и имеют возможность понаблюдать за людьми на Земле. Есть только один запрет: нельзя вмешиваться в жизнь людей, можно только быть на расстоянии. Юна – одна из них. Когда она проходила ритуал и превратилась в дельфина, она влюбилась в парня. Из-за нелепой случайности, Юна попала в сети, и спас ее именно тот парень. Но сам он погиб. Теперь его дух очутился в том мире, а Юна хочет сделать все возможное, чтобы помочь спасителю. Она заплатит очень высокую цену, чтобы иметь возможность его снова вернуть к людям. Ее решения приведут в неотвратимым последствиям.

Отель Артемида

Рейтинг IMDB: 6,3

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель Артемида. Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный похищенный предмет. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

Горная женщина: На войне

Рейтинг IMDB: 7,7

Халла – одинокая 50-летняя женщина, дирижер хора, защитница окружающей среды с позывным Горянка, которая ведет войну с алюминиевой промышленностью в Исландии. Она идет на большие риски ради защиты экологии – но все меняется, когда в ее жизни появляется девочка-сирота из Украины.

Напомним, ранее Факты ICTV подготовили тест на знание истории Украины.