Как собрать кубик Рубика – пошаговая инструкция

Многие пытались собрать кубик Рубика, но далеко не у всех это получалось.
Собрать кубик Рубика не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно только понимать процесс сборки и базовые алгоритмы.
Правильный крест
Начать сборку кубика стоит с составления правильного креста. Нужно найти белый центр и приставить к нему остальные белые ребра в любом порядке.
После составления креста он, как правило, получается неправильным. То есть, ребра креста не будут совпадать со своими центрами на других гранях кубика.
В таком случае нужно выстроить ребра так, чтобы они совпадали со своими центрами и только после этого можно продолжать сборку.
Собираем первый слой
Теперь нужно найти все белые уголки и поставить их на то место, где они должны находиться.
Второй слой
Для сборки второго слоя потребуется найти 4 ребра и поставить их на свои места между центрами среднего слоя. Желтый цвет в этом процессе не участвует.
Желтый крест
Теперь нужно собрать желтый крест. Как правило, часть ребер могут уже быть собраны, а иногда можно пропустить, поскольку крест соберется в процессе предыдущих шагов.
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Желтая сторона
Дальше нужно собрать желтую сторону. Всего здесь может быть несколько ситуаций, для каждой из которых нужен свой алгоритм.
Сборка углов
Нужно выбрать любой угол и поставить его на свое место, чтобы оба цвета угла совпали с двумя цветами на нижних слоях.
Сборка ребер
Теперь осталось расставить ребра по своим местам, что, на данном этапе, не должно доставить проблем.
Если вы все сделали правильно, то у вас в руках должен красоваться собранный кубик Рубика.
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Фото: soberi-kubik