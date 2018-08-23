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Какой будет погода на День независимости Украины

Погода на День независимости обещает быть солнечной и жаркой по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской. Львовской и Черновецкой областей.

Прогноз погоды на День независимости 2018 дает Укргидрометцентр.

На западе ожидается +27…+29°С, Закарпатскую и Черновецкую области ждут дожди. На севере будет немного прохладнее – +26…+28°С.

Центр Украины получит +27…29°С, а на востоке страны прогнозируется +26…28°С.

На юге будет +27…+29°С.

Читайте: 33-градусная жара и похолодание: прогноз погоды на выходные

Напомним, участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

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