Apple удалил сервис Facebook, который собирал данные пользователей

Apple удалила из магазина сервис Onavo, который собирал данные пользователей.
Компания Apple удалила из магазина App Store приложение Onavo, который принадлежит Facebook. Он собирал данные пользователей, сообщает Financial Times.
Приложение используется для защиты трафика с помощью подключения к VPN-сети.
Через сервис Facebook мог отслеживать, какие приложения еще популярны среди пользователей Onavo. Компания признала, что собирает информацию и объяснила это тем, что хочет улучшить свои продукты.
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К слову, компания Facebook обнаружила кампании из России и Ирана, которые занимались дезинформацией.
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