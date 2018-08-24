Гороскоп на сегодня, 24 августа

Сегодняшний день хорошо подойдет для практик на благосостояние семьи, поддержание и улучшение материального обеспечения и взаимоотношений в семье.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Утром можно принять омовение, надеть чистую одежду. В целом день благоволит религиозным ритуалам.

Сегодня желательно быть внимательным к советам, а также к окружающим звукам, поскольку через них могут приходить ответы и подсказки.

День хорошо подходит для консультационной деятельности.

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Нежелательно вовлекаться в агрессивное общение, сомнительные мероприятия. Кроме того, день не способствует окончанию дел.

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