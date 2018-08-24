Куда пойти в Киеве на День независимости: афиша мероприятий

24 августа украинцы празднуют День независимости Украины в 27-й раз. По этому случаю в Киеве предусмотрено проведение ряда государственных, общегородских и районных мероприятий.

Среди основных мероприятий, в частности, 23 августа традиционно состоится Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевской городской государственной администрации и в районах Киева.

24 августа в Соборе Святой Софии Национального заповедника София Киевская прозвучит Молебен за Украину и украинский народ. Руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.

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В этом году к 100-летию возрождения украинской государственности предусмотрен парад войск Марш новой армии.

Также 24 августа украинская группа Океан Эльзы даст первый концерт после годичного перерыва.

Кроме того, в столице запланировано немало других культурных, спортивных и благотворительных событий.

Крещатик и Майдан Независимости

10 августа–24 сентября

Выставка 100 лет борьбы за независимость на Майдане Независимости.

Певческое поле

17 августа–16 сентября

Городская выставка цветочных композиций на тему Волшебный украинский миф (территория Печерского ландшафтного парка).

Михайловская площадь

22-26 августа

Выставка современных образцов вооружения, военной техники и других материально-технических средств на Михайловской площади.

Что в районах

23 августа

Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевского городского совета и в районах Киева.

Торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, искусстве (вул. Крещатик, 36).

Установление национального рекорда самый Длинный Государственный Флаг Украины (от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко).

23-25 августа

Автомобильный праздник Motor-Show 27 RU (возле обелиска города-героя Киева, проспект Победы).

24 августа

Молитвенное мероприятие в соборе Святой Софии Национального заповедника София Киевская и других храмах Киева.

Церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко, Михаилу Грушевскому. Чествование памяти Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.

Возложение цветов в районах Киева до памятников, памятных знаков, мест захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Также на Майдане Независимости художественные коллективы силовых структур поздравят украинцев тематическим концертом Песня за волю Украины.

Будете смотреть парад на День независимости? Да, по телевизору

Конечно, пойду на Крещатик

Он вообще не нужен

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Всеукраинский фестиваль-конкурс Ты в сердце моем, Украина! (культурно-художественный объект Певческое поле в Печерском ландшафтном парке).

Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины возле здания Киевского городского совета (вул. Крещатик, 36).

Фестиваль этнических общин Мать Украина – ты одна у нас! возле здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

Концерт классической музыки Классик Пикник в парке им. Т. Шевченко.

VIII уличный фестиваль Самая большая карта мечты (ул. Крещатик, напротив ул. Прорезной).

Забег в вышиванках ко Дню независимости Украины (Русановская набережная – Днепровская набережная). Начало в 9.00.

Благотворительный забег Они бегут ради детей (ул. Сагайдачного, 2 – Владимирский спуск – разворот возле Европейской площади – Владимирский спуск – ул. Сагайдачного, 2).

Праздничное мероприятие по случаю 27-й годовщины независимости Украины с проведением фестиваля уличной еды (ул. Ивана Мазепы).

Всеукраинский фестиваль по случаю Дня независимости Украины и Всеукраинского центра физического здоровья населения Спорт для всех (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха).

Праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха Победа, Партизанской славы, Гидропарк, Центральный парк культуры и отдыха.

Праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности.

Регата по парусному спорту, посвященная Дню независимости Украины (6-й причал Киевского речного вокзала).

24-26 августа

Праздник искусств на Андреевском спуске.

Тематический ярмарка Большая подольская ярмарка Киевские Контракты на Контрактовой площади.

25 августа

Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов Художественные жемчужины Киева (летняя эстрада Городской сад в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева).

Фестиваль ко Дню независимости Украины Крымский дом объединяет сердца (Почтовая площадь).

Чемпионат Украины по стрит воркауту (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха г. Киева).

26 августа

Международный фестиваль искусств Диалоги культур (летняя эстрада Городской сад в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева).

Конно-спортивное соревнование ко Дню независимости Украины на Киевском ипподроме (ул. Академика Глушкова, 10).

Также не стоит забывать, что это будут последние выходные этого лета. Поэтому необходимо их провести как полагается и при этом получить много хороших впечатлений и воспоминаний, которые сохранятся до следующего года.

Концерты

Джаз на пляже — Sinatra

Фото: marcoconcert.com

ЮБК

23 августа, 20.00

Стоимость билетов: 300-400 грн

Купить билеты можно тут

23 августа, когда закат внесет нотки романтического настроения в теплый летний вечер, на побережье ЮБК вспыхнут гирлянды и зазвучат трогательные баллады Фрэнка Синатры. Мелодии, наполненные светом, любовью и полнотой чувств.

Мелодии, которые неизменно входят в топ рейтингов романтической музыки и составляют золотую коллекцию джаза исполнит один из ведущих коллективов страны — Национальный академический духовой оркестр Украины. Основанный в 1979 году, он до сих пор остается единственным гражданским духовым оркестром подобного уровня.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Фото: Facebook

Caribbean Club

24 августа, 19.00

Стоимость билетов: 150-650 грн

Купить билеты можно тут

Выступление необычных певиц – знакомые каждому с детства песни исполнят в совершенно неординарной манере. UNITED PEOPLE — проект, в составе которого пять прекрасных девушек, а капелла исполняют музыку, в которой смело сочетают джаз с r’n’b и соул с фанком, голосом воспроизводя звучание различных музыкальных инструментов.

Океан Эльзы



Фото: Facebook

НСК Олимпийский

24 августа, 20.00

Стоимость билетов: 550-950 грн

Купить билеты можно тут

После отдыха главная группа страны возвращается с традиционным концертом 24 августа. Сыграв свою музыку и спев на украинском в разных уголках планеты, ОЭ опять празднуют День Независимости вместе с украинцами. Концерт, который обещает стать еще одним необычайным успехом отечественных рокеров, состоится на крупнейшей арене страны — НСК Олимпийский, ведь на эти выступления Океана Эльзы собираются поклонники со всех уголков Украины.

Классика под звездами Экспрессия

Фото: planet.org.ua

Планетарий

25 августа, 19.30

Стоимость билетов: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

Лучшие музыканты страны исполнят для гостей шедевры мировой классической музыки, втянув слушателей в водоворот возвышенных чувств и чистых эмоций. В это время под куполом планетария будет спроецировано звездное небо, которое поможет зрителям действа окунуться в невероятное космическое путешествие под звуки музыки.

День Независимости на ВДНХ

Вход свободный

В течение дня на территории экспоцентра состоится множество выступлений уличных музыкантов, поэтов, также будут проходить мастер-классы для детей и много других интересных развлечений. На свежем воздухе и на огромной территории выставочного центра непременно найдется что-то приятное именно для вас и ваших близких.

Ранее Факты ICTV писали, что новые образцы вооружения и техники, поступившие на баланс украинской армии, а также еще проходящие испытания, будут продемонстрированы на военном параде по случаю Дня независимости.