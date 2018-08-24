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В Бразилии нашли аборигенов, которые никогда не контактировали с цивилизацией

В Бразилии нашли ранее неизвестное племя аборигенов, которое никогда не вступало в контакт с цивилизацией.

Абориген

Бразильский национальный фонд индейцев нашел неизвестное племя аборигенов Амазонии, которое не контактировало с цивилизацией, сообщает пресс-служба FUNAI.

Чтобы найти племя, сотрудники организации преодолели около 300 километров. Оно расположилось в притоках рек Ютаи и Юруазиньо.

С помощью беспилотника исследователи сняли нескольких представителей племени и зафиксировали несколько предметов быта и каноэ.

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К слову, в Доме дельфинов в Помпеях археологи раскопали новые фрески.

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