Гороскоп на сегодня, 25 августа

Сегодня может возникать желание общения.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Именно социальная составляющая может быть внутренним раздражителем, когда что-то не устраивает или возникает потребность выяснять отношения.

День хорошо подходит для духовных практик, занятий йогой, медитацией. Можно заниматься лечением.

В этот день все внимание будет приковано к личным интересам или работе. Могут возникнуть вопросы или ситуации, которые связанны с прошлым.

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Неблагоприятным сегодня считается подстригание ногтей, стрижка волос, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 года для представителей всех знаков зодиака.