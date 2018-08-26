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День шахтера 2018 – лучшие поздравления

День шахтера – профессиональный праздник, который отмечается каждое последнее воскресенье августа.

З днем шахтаря

В этом году праздник выпал на 26-е августа. Впервые его официально отмечали 29 августа 1948 года.

Считается, что поводом для основания Дня шахтера стал рекорд, который в ночь с 30 на 31 августа установил Алексей Стаханов.

Именно для многих городов Донбасса этот день – главный праздник, который отмечается шумными концертами и народными гуляниями.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для работников это нелегкой профессии.

Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всем.
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут ни по чем.

***

С Днем шахтера поздравляем,
Благодарность объявляем:
За работу и умение,
За труды и за стремление!

Пусть опасность прочь бежит,
Жизнь на месте не стоит,
А удача и везение
Вам приносят вдохновение!

Шахты будут идеальны,
А зарплаты — триумфальны.
Стимул будет пусть большой,
Чтоб работалось с душой!

***

Труд тяжелый и суровый —
Уголь в шахте добывать…
Поздравляем всех шахтеров
И хотим вам пожелать:
Пусть опасности обходят
Вас в работе стороной,
При любом чтоб обороте
Возвращались вы домой,
Где вас любят, ждут и ценят,
Согревают добротой.
Пусть счастливым будет время,
Проведенное с семьей.

***

С днем шахтера поздравляю,
Праздник ваш очень большой.
Вам здоровым быть желаю,
Своим телом и душой.

Сил вам больше и терпения,
Счастья, мира и везения.
Труд мы ваш благословляем,
Вас шахтеров уважаем!

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К слову, Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении цены на уголь для государственных добывающих предприятий.

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