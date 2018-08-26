День шахтера 2018 – лучшие поздравления

День шахтера – профессиональный праздник, который отмечается каждое последнее воскресенье августа.

В этом году праздник выпал на 26-е августа. Впервые его официально отмечали 29 августа 1948 года.

Считается, что поводом для основания Дня шахтера стал рекорд, который в ночь с 30 на 31 августа установил Алексей Стаханов.

Именно для многих городов Донбасса этот день – главный праздник, который отмечается шумными концертами и народными гуляниями.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления для работников это нелегкой профессии.

Профессии вашей — поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,

Еще безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

С днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всем.

Пусть разные трудности жизни

Шахтерам будут ни по чем.

***

С Днем шахтера поздравляем,

Благодарность объявляем:

За работу и умение,

За труды и за стремление!

Пусть опасность прочь бежит,

Жизнь на месте не стоит,

А удача и везение

Вам приносят вдохновение!

Шахты будут идеальны,

А зарплаты — триумфальны.

Стимул будет пусть большой,

Чтоб работалось с душой!

***

Труд тяжелый и суровый —

Уголь в шахте добывать…

Поздравляем всех шахтеров

И хотим вам пожелать:

Пусть опасности обходят

Вас в работе стороной,

При любом чтоб обороте

Возвращались вы домой,

Где вас любят, ждут и ценят,

Согревают добротой.

Пусть счастливым будет время,

Проведенное с семьей.

***

С днем шахтера поздравляю,

Праздник ваш очень большой.

Вам здоровым быть желаю,

Своим телом и душой.

Сил вам больше и терпения,

Счастья, мира и везения.

Труд мы ваш благословляем,

Вас шахтеров уважаем!

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К слову, Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении цены на уголь для государственных добывающих предприятий.