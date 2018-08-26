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Гороскоп на сегодня, 26 августа

Сегодня показаны процедуры, связанные со здоровьем и направленные на продление жизни, на омоложение.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Это могут быть и физические нагрузки, и терапевтическая работа, но не стоит вмешиваться в организм хирургически.

Лучше использовать процедуры, направленные на питание тканей и рост. Подходят любые водные занятия, хорошо побыть рядом с водой. В целом день располагает к подвижным действиям, поездкам, перемещениям, использованию разного вида транспорта, особенно во второй половине дня. Высока вероятность конфликтов и разногласий, лучше не допускать подобного, особенно в семье. Не стоит начинать какое-либо мероприятие или проект, социальную активность желательно снизить. Весьма благоприятное время для обучения. Если есть необходимость что-то прорекламировать или разместить объявление — сегодня подходящий день для этого.

Неблагоприятно: подстригание ногтей (до 15.00), брать и давать деньги в долг.
Благоприятно: стрижка волос (после 15.00).

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К слову, Факты ICTV также подготовили гороскоп на август 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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