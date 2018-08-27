Больше 4-х метров! На берег Новой Зеландии выбросило гигантского кальмара

Велосипедисты, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили на пляже кальмара длиной более четырех метров.

Об этом сообщает Daily Mail.

Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров — рода глубоководных кальмаров.

Фотографии моллюска в аккаунте OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists в Facebook собрали сотни комментариев. Часть пользователей усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.

– Люди боятся акул. А если встретишься под водой вот с таким существом?” — написал John Taurua. – Вот поэтому люди и не живут в море, — отметил Sam Scott. – Вы это видели? А ведь это всего лишь детеныш гигантского кальмара! У моего страха появилось рациональное обоснование, — добавил Luke York. – Мне будут сниться кошмары, как эта тварь поедает меня, будто морепродукт — это я, — написал Mikequeesha Tydeman.

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К слову, ранее жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа.