Гороскоп на сегодня, 27 августа

День подходит для рискованных и опасных мероприятий.

Гороскоп на сегодня публикует ASTRO.EXPERT.

Звезды рекомендуют участвовать в соревнованиях и конкурсах.

Однако начинать сегодня новые проекты не стоит – лучше завершать начатые.

Подходящее время для садовых работ, подрезания деревьев и кустарников.

Соответственно отдых на природе пойдет на пользу.

Сегодня неблагоприятное время для начала поездок и путешествий.

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