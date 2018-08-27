Когда следует начинать изучение иностранных языков – идеальный возраст

Чтобы ваш ребенок хорошо владел иностранным языком, а то и несколькими, надо начинать их изучение еще с пеленок.

Об этом рассказала в Facebook и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

– UNICEF Ukraine поделились исследованием, в котором ученые помогали малышам из Испании изучать английский уже от 7 и до 33 месяцев. Результаты замечательные – за 18 недель обучения дети в среднем изучили 74 слова на английском. Этот первый словарный запас по иностранному языку станет хорошей основой для глубокого изучения ее и в дальнейшем, – пояснила она.

По ее словам, мозг детей – это настоящая машина для обучения.

– Дети, которых обучают второму языку, начинают лучше решать задачи. Изучайте иностранный язык и результаты не заставят себя ждать, пока ребенок вырастет и пойдет устраиваться на работу, – уверяет Супрун.

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В то же время она подчеркнула, что не следует также забывать о том, что подход и требования к каждому ребенку должны быть индивидуальны.

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