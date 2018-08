Красивы и опасны: топ-5 женщин в видеоиграх (ГОЛОСОВАНИЕ)

В видеоиграх есть множество интересных и запоминающихся персонажей, которые не оставляют игроков еще долгое время после прохождения игры.

Факты ICTV собрали 5 самых запоминающихся женских персонажей в видеоиграх.

Байонетта

В 2009 году, тогда еще малоизвестная PlatinumGames, выпустила видеоигру в жанре Hack and Slash под названием Bayonetta. Она подарила не только очень хорошую игру в жанре, который редко пополняется хитами, но и одного из самых узнаваемых женских персонажей – ведьму Байонетту.

После выхода видеоигры персонаж, который использует вместо одежды собственные волосы, вызвал бурное обсуждение в сети и разработчиков не один раз обвинили в сексизме. Те же, кто смог смириться с новым героем видеоигр, наслаждались не только красотой ведьмы, но и восхитительной боевой системой.

Арсенал ведьмы и по сей день является весьма интересным, ведь кроме большого количества магических приемов (призыв демонов, превращение в животных, замедление времени) Байонетта прекрасно обращалась 2-мя парами пистолетов, одна из которых была прикреплена к каблукам главной героини. Множество различных комбо не отпугнули игроков от Bayonetta, а наоборот давали стимул выучить их как можно больше, ведь чем лучше вы справляетесь со сражением против ангелов и демонов – тем больше наград получаете.

Всего вышло 2 части игры. Первая не отличалась особо интересным сюжетом и даже те, кто с нетерпением ждет следующей катсцены, были весьма разочарованы происходящим на экране. Вторая же часть исправила эту досадную проблему, и за приключениями ведьмы стало наблюдать так же интересно, как и сражаться с различными ангелами и демонами.

Сыграть в первую часть можно на PC, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo WiiU и Nintendo Switch. Вторую же часть можно опробовать только на вышеуказанных платформах Nintendo. Кроме того, компания уже объявила, что в разработке находится 3 часть серии, которая появится эксклюзивно на Nintendo Switch.

Лара Крофт

Еще в одни из первых лет существования PlayStation в видеоиграх появилась одна из самых узнаваемых женских персонажей – расхитительница гробниц Лара Крофт. Молодая искательница приключений очень быстро набрала популярность и уже через несколько лет серия видеоигр получила первую киноадаптацию, в которой главную роль сыграла Анджелина Джоли.

Большинство игр серии Tomb Raider (в которых главной героиней является Лара Крофт) вращаются вокруг поиска определенного артефакта, во время которых Лара постоянно ввязывается в столкновения в стиле Индианы Джонса и разгадывает различные головоломки.

В первое время в арсенале Лары было два культовых пистолета, которые периодически дополнялись различными автоматами, дробовиками и другим оружием. Сейчас же Лара научилась мастерски владеть луком, использовать окружение для своего преимущества и незаметно убирать врагов, не выдавая своего присутствия.

Тем же, кто никогда не знакомился со столь известным персонажем, можно начать с перезапуска серии под названием Tomb Raider, который вышел в 2013 году для PC, Xbox 360 и PlayStation 3, а в начале 2014 года для Xbox One и PlayStation 4. Перезапуск понравился как критикам, так и игрокам. Он рассказывал историю становления популярной расхитительницы гробниц, которой пришлось выживать в диких условиях и использовать для этого любые подручные средства.

Популярность проекта в итоге дала жизнь Rise of the Tomb Raider (2015 год) и Shadow of the Tomb Raider, которая выйдет в сентябре 2018 года на PC PlayStation 4 та Xbox One.

Сэмус Эран

Появление Сэмус Эран в видеоигре Metroid поистине шокировало игроков. Ведь в течение всей игры главная героиня была облачена в броню, которая скрывала истинную личность галактического охотника за головами. Чтобы открыть истинную личность Сэмус, игроку нужно было выполнить ряд условий, после которых девушка покидала броню.

С того времени охотник за головами стала одной из основных персонажей Nintendo, которые были столь же узнаваемыми, сколь Марио и Линк.

Первые части серии Metroid были настолько популярны и необычны, что вместе с другим пионером видеоигр – Castlevania они основали целый поджанр под названием Метроидвания. Такие игры бросают главного героя в одну большую локацию, которая соединена различными коридорами и препятствиями. Чтобы исследовать мир, игроку приходится находить новые умения, побеждая боссов и выполняя различные задачи. Только после этого появляется возможность попасть в “закрытые” части локации.

Читайте: Приближается пора блокбастеров: лучшие видеоигры августа

Возвращение в уже исследованные части карты стали огромной частью подобных игр. Хоть подобные проекты и могут использовать 3D-модели, например Metroid: Samus Returns, но передвижение в них должно быть в 2D-пространстве.

Познакомиться с галактическим охотником за головами Сэмус Эран можно на платформах Nintendo. Также было заявлено, что в разработке находится Metroid Prime 4 для Nintendo Switch, но о дате релиза пока ничего неизвестно.

Елена Фишер

Журналист Елена Фишер, хоть и не является играбельным персонажем в серии Uncharted, но ее присутствие прекрасно дополняет истории искателя приключений Натана Дрейка. Впервые она появилась в Uncharted: Drake’s Fortune и с тех пор остается одним из самых любимых персонажей серии и моральным компасом главного героя.

Хотя она и выступает любовным интересом Дрейка и сопровождает его во всех приключениях, Naughty Dog постарались, чтобы персонаж казался живым и сильным. Ее сумасшедшие выходки, к примеру, попытка вытащить главного героя из тюрьмы, охраняемой вооруженными наемниками, прекрасно подходят к серии игр.

Серия Uncharted вращается вокруг приключений Натана Дрейка, который является наследником сэра Френсиса Дрейка. В каждой части он ищет забытые города, несметные сокровища и артефакты, наперегонки с различными преступниками.

Схожесть с современными боевиками и приключениями Индианы Джонса принесла разработчикам и серии невероятную славу, благодаря чему было выпущено 4 части в основной серии и несколько спин-оффов.

Тем же, кто хочет ближе познакомиться с Еленой Фишер и невероятными приключениями Натана Дрейка, стоит обратиться к основной серии Uncharted, которую можно пройти на PlayStation 4.

Мона Сакс

Последней в нашем списке стала наемный убийца Мона Сакс из серии Max Payne. Хотя большая часть нуарных видеоигр Max Payne посвящена одноименному полицейскому, игроку все же ненадолго выпадает возможность контролировать Мону.

Поскольку в Max Payne 2: The Fall of Max Payne сюжет частично вращается вокруг их отношений с Максом, игроку часто приходится брать на себя роль наемной убийцы, которая становится не только напарником по несчастьям.

Популярность персонажа принесла ей и появление в фильме Макс Пейн, в котором Мону Сакс сыграла известная актриса Мила Кунис. Хотя фильм был воспринят критиками очень негативно, актрисе удалось прекрасно передать характер персонажа.

Серия видеоигр представлена жанром Shooter от третьего лица, в котором большую роль играет возможность замедлять время, что делает Max Payne весьма интересным даже на сегодняшний день. Первым двум частям серии стоит дать шанс не только ради прекрасной и смертельной Моны Сакс, но и нуарной истории мести.

Познакомиться с приключениями полицейского и наемной убийцы игроки могут на PC, PlayStation 2 и Xbox.

К слову, компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер с игровым процессом одной из самых ожидаемых видеоигр года – Red Dead Redemption 2.

Фото: NintendoSoup, Platinum Games, Crystal Dynamics, Nintendo, Naughty Dog, Deviant Art