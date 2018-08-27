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Ей 43, а выглядит на 18 – секрет молодости дизайнера из Тайваня

Дизайнер интерьера из Тайваня выглядит как старшеклассница, хотя ей 43 года. В чем секрет и лучшие фотографии женщины – в материале Фактов ICTV.

Жительница Тайваня по имени Луре Шу (Lure Hsu) в октябре отпразднует 44-й день рождения, пишет The Sun.

Женщина увлекается модой и активно ведёт блог в Instagram.

Она уверяет, что все благодаря косметическим процедурам и здоровому образу жизни.

Кроме того, образ юной девушки Луре поддерживает умелым выбором молодежной одежды и аксессуаров, и порой у нее это выходит так удачно, что 43-летнего дизайнера можно легко перепутать с 18-летней школьницей.

По словам дизайнера, ее кожа выглядит так хорошо, потому что она регулярно её увлажняет, сообщает Mail Online.

Помимо того, перед каждым выходом на улицу она использует солнцезащитный крем, который защищает её кожу от вредного ультрафиолетового излучения.

Шу регулярно принимает витамин B и коллаген.

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Молодой вид Луре также обеспечивает стройная фигура. Тайка ухитряется оставаться поддерживать форму благодаря диете — она старается не употреблять сахар и жирную пищу.

Также Луре — вегетарианка и ест много овощей и фруктов.

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Ей 43, а выглядит на 18 – секрет молодости дизайнера из Тайваня / 12 фотографий

Напомним, сингапурский фотограф и в прошлом модель Чуандо Тан стал популярным в Instagram, ведь в свои 51 его тело и лицо выглядят максимум на 25 лет.

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