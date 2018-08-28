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Без вариантов: YouTube меняет правила просмотра рекламы

Авторы каналов на YouTube смогут размещать у себя неотключаемую рекламу. Длина таких рекламных роликов составит 15-20 секунд.

Об этом сообщает Mashable.

Реклама на старых роликах, которую можно пропустить после 5 секунд просмотра, станет непропускаемой по умолчанию. Это произойдет автоматически и даже в том случае, если создателям контента неотключаемая реклама ранее была недоступна. Если авторы контента хотят, чтобы их зрители все еще могли пропускать рекламу в видео, им необходимо изменить настройки вручную.

В видеоролике, который рассказывает о нововведении, YouTube указывает, что рекламодатели платят больше денег за рекламу без возможности пропуска, что, в свою очередь, означает больше денег для создателей контента, которые добавляют в свои ролики эти объявления.

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В ответ на просьбу о комментарии представитель YouTube лишь указал Mashable на страницу поддержки, в которой подробно описывается, как создатели могут контролировать несколько типов рекламы. Через Adsense они могут блокировать определенных рекламодателей, а также целые категории объявлений. Об объявлениях, которые нельзя пропустить, на странице поддержки упоминаний пока нет.

Вероятно, видеоплатформа Google хочет не только приумножить собственные доходы от рекламы, но и подтолкнуть пользователей к переходу на новый платный сервис YouTube Premium.

Непропускаемые объявления для всех создателей видеоконтента начнут разворачивать уже на следующей неделе.

Напомним, в июне YouTube ввел функцию платной подписки на каналы с количеством более 100 тысячами подписчиков.

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