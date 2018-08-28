Cyberpunk 2077: CD Projekt RED показали 48 минут игрового процесса

Вчера компания CD Projekt RED продемонстрировала 48 минут игрового процесса ожидаемой видеоигры Cyberpunk 2077.

Компания CD Projekt RED провела в Youtube стрим, во время которого показала 48 минут игрового процесса видеоигры Cyberpunk 2077.

Жанр видеоигры – First person shooter/RPG. Во время игрового процесса показали вариант прохождения одного из заданий Cyberpunk 2077, подробно рассказывая о том, что еще, кроме увиденного, предлагает проект.

Поскольку Youtube сильно урезает качество видео, то по достоинству оценить графику видеоигры не удастся, но сейчас можно сказать, что разработчики испытывают проблемы с дальностью прорисовки локаций.

Многие журналисты называли игру настоящим некст-ген проектом, но CD Projekt RED заявляют, что ориентируются на современное поколение консолей (PlayStation 4, Xbox One). Дата релиза пока остается неизвестной.

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К слову, компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер с игровым процессом одной из самых ожидаемых видеоигр года – Red Dead Redemption 2.

Фото: cyberpunk.net

Видео: GameSpot