День знаний 2018 – лучшие поздравления с 1 сентября

1 сентября по всей Украине отмечают День знаний, а первоклассники – Праздник Первого звонка.

В этот день в школах традиционно проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года.

В высших учебных заведениях линейки или отсутствуют, или же проводятся только для первого курса.

Школы также проводят для первоклассников первый праздничный урок, который ежегодно имеет разные темы.

Кроме того, принято приветствовать друг друга с праздником знаний и дарить цветы учителям.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября.

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

***

Познать, запомнить все на свете,

Обдумать все и все понять,

За все на свете быть в ответе —

День знаний празднуем опять!

Раз праздник есть — он, значит, нужен,

А был бы повод в сентябре…

Вот желтый лист опять закружит

Осенний день в календаре.

Когда нужны и ум и знания

… а значит и жива душа…

Родится мир, сквозь испытания

Упорно к мудрости спеша!

***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На отлично чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Вот День знаний наступил!

В ход учебу запустил!

С чем тебя я поздравляю,

И, конечно же, желаю

Больше смелости, терпенья,

Счастья, школьного веселья.

Путь держи всегда вперед!

Побеждать пришел черед!

***

Сегодня праздник света, дружбы, книг,

Цветов, улыбок, иногда — терзаний…

Так пусть тебе подарит каждый миг

Восторг от полученья новых знаний.

Ученье — это свет. Так не ленись,

Открой в себе таланты и призвание.

И на отлично без труда учись.

Сегодня праздник у тебя. С днем знаний!

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где все таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

***

Лишь только отшумело лето —

Шуршит сентябрьский ветерок

И приглашает всех ребят он

На первый праздничный звонок.

Тетради ждут, заждались книжки —

Теперь девчонки и мальчишки

За парты сядут, чтоб учить

И образованными быть.

Мы всех с Днем Знаний поздравляем,

Учить усердно вам желаем.

Уроков важных, интересных,

Открытий новых и чудесных.

***

Первый праздник сентября

Празднуем мы все не зря!

Это знаний День настал,

Школьников он всех собрал:

На линейку и звонок,

А потом и на урок.

Знания нам всем нужны,

Очень ведь они важны.

Пожелаю вам удачи,

Все легко решать задачи,

Все науки одолеть

И во многом преуспеть.

***

День знаний нынче отмечаем

И вам спешим мы пожелать.

Узнать сто тайн необычайных,

Науки все легко познать.

И чтоб в процессе обученья

Вам не встречать проблем, забот.

И чтоб в отличном настроении

Прошел учебный этот год.

***

Счастьем пусть будет полон весь год,

В учебные дни, чтоб не знали хлопот,

Отметок Вам только хороших всегда,

И Ваш позитив, пронести сквозь года!

Пусть знания Ваши принесут Вам удачу,

Чтоб с легкостью давались любые задачи,

Уроки, лишь, радостью были для Вас…

И домом родным, чтобы стал для Вас класс!

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